12 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها و موسسات اعتباری

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور تا پایان تیرماه امسال 129 هزار و 707 میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردند، که نسبت به اسفند 85 رشد 10 درصدی نشان می‌دهد.

از کل رقم تسهیلات اعطایی، 3.3 درصد آن وام‌های قرض‌الحسنه، 7.9 درصد مضاربه، 4.6 درصد سلف، 15.3 درصد مشارکت مدنی، 4.8 درصد جعاله، 49 درصد فروش اقساطی، 2.3 درصد اجاره به شرط تملیک، 1.8 درصد مشارکت حقوقی، 0.9 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم، 0.2 درصد خرید دین، 0.8 درصد اموال معاملات، و 9.2 درصد مطالبات معوق و سررسید گذشته بوده است.

در همین مدت، تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری 10.8 درصد، بانک‌های تخصصی 8.3 درصد، و تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 9 درصد رشد داشته است.

مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز تا پایان تیرماه سال جاری با 10 درصد رشد نسبت به اسفند سال 85 به 11 هزار و 997 میلیارد تومان رسید.

در این میان، مطالبات معوق بانک‌های تجاری 6.5 درصد، بانک‌های تخصصی 14.3 درصد و بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 23 درصد رشد کرد.

مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در ابتدای سال جاری 10 هزار و 891 میلیارد ریال بود که تیرماه به 11 هزار و 997 میلیارد تومان رسید.