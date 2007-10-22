لحن تند و خصمانه محافظه کاران آمریکایی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "هرالد تریبیون" نوشت : " دیک چنی" معاون " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته ، دولت ایران را مانعی برای صلح خاورمیانه خواند و قول داد که اگر تهران از برنامه هسته ای خود دست برندارد، با پیامدهای جدی آن روبرو خواهد شد.

"شریل گی استالبرگ" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرد: این اظهارات که چند روز پس از اظهارات بوش ایراد شد که گفته بود یک ایران هسته ای می تواند راه را برای جنگ جهانی سوم آماده کند، در زمانی بیان شد که دولت بوش تلاش می کند هم پیمانان اروپایی خود را متقاعد کند که تحریمهای سخت تری را علیه ایران اعمال کنند.



نویسنده این تحلیل افزود: اظهارات اخیر چنی در انستیتو سیاست خاور نزدیک واشنگتن در مقایسه با قبل، چیز متفاوتی نبود، اما شرکت کنندگان در این کنفرانس گفتند که این امر نشان دهنده یک گام مهم برای افزایش فشار بر ایران است. به نظر می رسد که این سخنان زمینه ای برای تهدید اقدام نظامی باشد یا به این دلیل که دولت بوش واقعا می خواهد از زور استفاده کند و یا به این دلیل که می خواهد با استفاده از تهدید زور ، اروپا را برای اقدام تحریک کند.

" دنیس راس" نماینده سابق "بیل کلینتون" رئیس جمهور سابق آمریکا در خاورمیانه گفت :"در این هفته ما با افزایش قابل ملاحظه لفاظیها روبرو بودیم؛ اینها کلمات محکم با پیچیدگیهای جدی است."

در بخش دیگری از این مطلب به اظهارات جنگ طلبانه و تحریک آمیز بوش اشاره شده و آمده است : بوش مکررا گفته که دولت آمریکا یک ایران هسته ای را تحمل نخواهد کرد، اما در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، وی پا را فراتر گذاشت و از جنگ جهانی سوم سخن گفت.

"دیوید ماکفسکی" تحلیلگر ارشد انستیتو واشنگتن گفت : به نظر رسید که معاون رئیس جمهور یک خط قرمز جدید را می کشد ، به جای آنکه بگوید داشتن سلاح هسته ای برای ایران"غیرقابل قبول" است، گفت که جهان " اجازه این کار را نخواهد داد". اولی یک شرط است و دومی یک تعهد.