ایران در طول جنگ تحمیلی بیشترین صدمات شیمیایی را متحمل شد

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاری مهر؛ اولین سمینار بین المللی بررسی پیامدهای کاربرد سلاح های شیمیایی علیه ایران پیش از ظهر امروز با سخنرانی دکتر منوچهر متکی وزیر امور خارجه، دکتر بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دکتر دهقان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و دکتر گنادی لوتای رئیس بخش کمک رسانی و محافظت سازمان منع سلاح های شیمیایی آغاز به کار کرد.

دکترلوتای با بیان اینکه ایران به خاطر استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه سربازان و غیر نظامیان کشور شما در طول 8 سال جنگ تحمیلی صدمات زیادی را متحمل شد، خواستار برگزاری اینگونه اجلاسها در جهت کاهش خطرات استفاده از سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی شد.

رییس بخش کمک رسانی و محافظت سازمان منع سلاح های شیمیایی، از عضویت 182 کشور به کنوانسیون منع گسترش سلاح های شیمیایی خبر داد و گفت: اکثریت جامع بین المللی با عضویت در این کنوانسیون متعهد به از بین بردن سلاح های شیمیایی هستند.

وی با بیان اینکه تمامی کشورهای عضو دارای حقوق و تعهدات مساوی هستند و همگی استفاده از این سلاحها و اشاعه آن را محکوم می کنند، خاطر نشان کرد: کشورهای عضوکنوانسیون، حق دریافت کمک در زمان تهدید این سلاح ها را دارند.

لوتای افزود: دبیرخانه فنی سازمان منع سلاح های شیمیایی ملزم به ارائه کمک برای بهبود و تقویت قدرت دفاعی کشورهای عضو می باشد.

وی ایجاد ظرفیت بین المللی و آموزش در کشورهای عضو برای مقابله با آثار این سلاح ها را از فعالیت های این سازمان ذکر کرد و گفت: تا وقتی سلاح شیمیایی باشد و کشورهایی خارج از این کنوانسیون باشند، تهدیدات همواره وجود دارد و مقابل آن بایستد.

دکتر گنادی لوتای با اشاره به ماده 10 این کنوانسیون که در رابطه با کمک و حفاظت درمقابل این سلاح هاست، گفت: با اجرای این معاهده ، ما کمک های زیادی به کشورهای آسیایی کردیم تا قدرت دفاعی آنان در برابر استفاده از این سلاح ها افزایش یابد.

لوتای با یاد آوری بیستمین سالگرد حادثه شیمیایی سردشت و دهمین سال اجرای کنوانسیون منع گسترش، تاکید کرد: این روز نطقه عطفی برای اجرای این کنوانسیون است و می توان تسهیل کننده ای برای رسیدن به اهداف آن باشد.

در ادامه این مراسم دو نفر از جانبازان شیمیایی 70 درصد جنگ تحمیلی در خصوص مشکلات درمانی ناشی از صدمات سلاحهای شیمیایی صحبت کردند و از دو نفر از پزشکان سوئد و اتریش که برای درمان جانبازان و مصدومین سلاحهای شیمیایی تلاش کرده اند تقدیر شد.