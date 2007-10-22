احمد جلالی در شب مولانا تقدیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم میرجلال الدین کزازی، احمد جلالی، غلامرضا اعوانی و حسین الهی قمشه ای با موضوع "صلح در اشعار مولانا" و "مولانا و پیام صلح جهانی" سخنرانی خواهند کرد.
"کنوج اسونیسی" نماینده سازمان ملل و "جونکو تانی گوچی" نماینده یونسکو در ایران نیز علاوه بر سخنرانی درباره مولانا از تلاش های دکتر احمد جلالی - نماینده سابق ایران در یونسکو و اولین دریافت کننده مدال جهانی مولانا - تقدیر خواهند کرد.
در این مراسم همچنین دکتر مصطفی بادکوبه ای، مدرس شرح مثنوی شریف فرهنگسرای نیاوران اشعاری از مولانا را قرائت خواهد می کند و گروه موسیقی یاران به رهبری نوشین عقیقی قطعاتی را خواهد نواخت.
شبی با مولانا از ساعت 17 روز شنبه پنجم آبان در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برپا می شود.
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