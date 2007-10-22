دستیابی جهاد اسلامی و حماس به توافقی دیگر / هشدار برغوثی درباره اقدامات خطرناک اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنبشهای حماس و جهاد اسلامی شب گذشته توافقنامه جدیدی برای توقف درگیری میان طرفداران دو جنبش امضا کردند.

این توافقنامه در پی درگیری مجدد طرفداران دو جنبش که منجر به کشته شدن یک نفر از اعضای جنبش جهاد اسلامی و زخمی شدن 18 نفر از طرفداران دو جنبش شد، به امضا رسید.

توافقنامه مذکور با وساطت کمیته های مقاومت مردمی فلسطین به امضا رسید.

جنبشهای مذکور شنبه نیز در همین زمینه یک توافقنامه امضا کرده بودند.

خبر دیگر اینکه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از سفارت فلسطین در اردن خواست که کمکهای بشردوستانه را به نوارغزه ارسال کند.

لازم به ذکر است کمکهای اردن و کشورهای عربی از طریق اردن به کرانه باختری و نوارغزه ارسال می شود، اما در حال حاضر به علت اوضاع نابسامان اقتصادی نوارغزه، ابومازن خواستار ارسال تمام این کمکها به نوارغزه شده است.

از سوی دیگر "مصطفی البرغوثی" امروز در بیانیه ای از تمام گروه های فلسطینی خواست تا اختلافات را کنار بگذارند،زیرا این موضوع تنها به نفع رژیم اشغالگر اسرائیل است.

در این بیانیه همچنین به تلاشهای اسرائیل برای مصادره اراضی فلسطینی از طریق جداسازی کرانه باختری از نوارغزه و نیز جداسازی قدس از مناطق اطراف آن هشدار داده شده است.

برغوثی گفت : اقدامات و اظهارات اخیر مقامهای دولت اسرائیل بیانگر این است که اسرائیل خواهان برقراری صلح نیست، بلکه تلاش می کند تا با وقت کشی، مانع تشکیل کشور فلسطین و نیز تحمیل واقعیتهای جدید به فلسطینیان شود.

خبر دیگر اینکه "احمد عبدالرحمان" سخنگوی جنبش فتح، اظهارات اخیر "یووال دیسکن" رئیس سرویسهای امنیت داخلی اسرائیل را مبنی بر اینکه شماری از اعضای این جنبش برای هجوم به خودروی ایهود اولمرت در اریحا در ماه آگوست، برنامه ریزی کرده بودند، تکذیب کرد.