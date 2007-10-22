بـه گـزارش خبرگزاری مهر، دفتـر اطلاع رسـانـی مـرکز پـژوهش ـها اعلام کرد، دفـتر مـطالعات اجـتماعی ایـن مــرکز ضـمن بررسی بـرخی از شاخصهای مـهم اجـتماعی و جـمعیتی کشور و با اسـتناد به نـتایج سـرشماری عـمومی سـال 1385 اعــلام کــرد: در حــال حــاضر 46/68 درصــد از کــل جمعیت 70 میلیونی کشور را شهرنشینان ، 4/31 درصد را روستانشینان و 14/0 درصد را کوچ نشینان تشکیل میدهند و ظرف ده سال گذشته بیش از 7 درصد به میزان جمعیت شهرنشین کشور اضافه شده است.
بر اساس این گزارش متوسط نرخ رشد جمعیت کل کشور 61/1 است و اگر فاصله سنی بین 15 تا 64 سن کار در نظر گرفته شود هم اکنون نزدیک به 70 درصد جمعیت کشور در سن کار قرار دارند که این موضوع از نظر اینکه بار تکفل اقتصادی کم میشود، نکته مثبتی است اما از سوی دیگر این حجم جمعیت نیازمند کار است و به همین دلیل اشتغال از موضوعات مهم جمعیتی در حال و آینده کشور خواهد بود.
بر اساس این گزارش در جریان سرشماری سال گذشته یک میلیون 210 هزار و 164 نفر افغانی نیز سرشماری شدهاند که تعداد آنها نسبت به سرشماری 10 سال گذشته 405 هزار و 760 نفر اضافه شده است.
این گزارش سپس مسائل و آسیبهای اجتماعی کشور را مورد بررسی قرار داده و با استناد به نتایج یک پژوهش انجام شده در مورد اولویتبندی آسیبهای اجتماعی از دیدگاه یک هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها، قضات ، فرهنگیان ، کارشناسان و روحانیان و مدیران و معاونین دستگاهها خاطرنشان ساخت که در این پژوهش 28 مسئله اجتماعی مورد سوال واقع شدهاند که اغلب پاسخگویان از بیکاری، اعتیاد ، فقر و طلاق به عنوان مهمترین مشکلات اجتماعی کنونی نام بردهاند.
این گزارش همچنین روند اعتیاد، خودکشی، سرقت ، فرار از خانه، قتل ، نزاع و جرائم جنسی را مورد بررسی قرار داده و افزود: بررسی روند آسیبهای یاد شده نشان میدهد که برخی از آسیبها همانند اعتیاد روندی کاملا صعودی دارد به گونهای که میزان آن در یک دورة هفت ساله تقریبا دو برابر شده است ، نزاع نیز روندی صعودی دارد. روند سرقت نیز اگر چه نوسان دارد، اما بیشتر صعودی است، روند آسیبهایی همچون خودکشی، فرار از خانه و قتل متغیر است و روند جرائم جنسی در ابتدای دورة مورد مطالعه صعودی بوده که بعد نزولی شده است.
مرکز پژوهش ها در پایان با بیان این مطلب که مسائل اجتماعی یکدیگر را بازتولید میکنند، افزود: اولین و مهمترین گام برای مقابله با مسائل اجتماعی باور به اجتماعی بودن این پدیدهها و توجه به این نکته است که ریشه آنها را باید درون جامعه جست و جو کرد.
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