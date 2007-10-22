بسیاری از بانکهای بین المللی به بانکداری اسلامی روی آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی تسخیری صبح امروز در کنفرانس بین المللی مالی اسلامی در تهران، اولین موسسه مالی که بر مبنای قوانین اسلامی تاسیس شده را بانک توسعه اسلامی دانست و تصریح کرد: پس از تاسیس این بانک در سال 75 میلادی سایر بانک های اسلامی نیز کم کم ایجاد شدند، به نحوی که امروز حدود 290 بانک اسلامی و موسسه مالی در سطح دنیا وجود دارد.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه با احتساب تمام موسسات مالی شاید بتوان گفت که تعداد آنها به دو هزار موسسه می رسد، تصریح کرد: چرخش پول این موسسات تا 500 میلیارد دلار می رسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از بانکهای بین المللی به بانکداری اسلامی روی آورده اند ، تصریح کرد: تجربه نوئی در سطح جهانی در زمینه بانکداری اسلامی آغاز شده است.

آیت الله تسخیری با اشاره به اینکه موسسه خدمات مالی در مالزی دارای 140 عضو بلند پایه اقتصادی است که 39 رئیس بانک مرکزی جهان اسلام در آن حضور می یابد، افزود: این موسسه در حال گسترش است و هدف آن ارائه چهره اقتصادی اسلامی است و ایران نیز سهم کوچکی در زمینه کوچک کردن برنامه های این موسسه دارد.

به گفته وی طرح بانکداری اسلامی توسط ایران و فقه شیعه آغاز شد اما متاسفانه این طرح پیگیری نشد در حالیکه ما باید پیشتاز باشیم .

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرد: امروزه کشور بحرین که از شهر دزفول ایران کوچکتر است به محور بانکداری اسلامی دنیا تبدیل شده و ما که اولین تجربه بانکداری اسلامی را ارائه داده ایم هنوز مطالعاتمان به اندازه کافی نیست.

وی گفت: برای علم اقتصاد اسلامی دو زمینه مطرح است؛ اول زمینه بارز و قوی بودن نقش فقها و دوم نمایان شدن نقش کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان مطلع است.

آیت الله تسخیری ادامه داد: زمینه اول کسب دیدگاههای اقتصاد اسلامی از منابع است، به نحوی که باید دیدگاه اسلام به طور دقیق در زمینه اقتصاد بدست آید که در این راستا به بررسی آیات و روایات و اجرای اصول از دیدگاه اسلام است.

وی صکوک را از مهمترین محصولات بانک های اسلامی به جای اوراق قرضه که فقها باید در مورد آن نظر بدهند، دانست و تصریح کرد: برای شناخت اثرات اجرای اقتصاد اسلامی در جامعه نقش کارشناسان اقتصاد اسلامی برجسته است و فقها نیز باید به آنها کمک کرده و اثرات اجرای این اقتصاد را بدست آورند.