به گزارش خبرگزاری مهر در مرحله دوم موج تبلیغات معرفی ویژگیهای اخلاقی نبی اکرم (ص) احادیث نبوی به زبان آلمانی ترجمه شده و خیابانهای 12 شهر اتریش با آن تزئین شده اند. این فعالیت از شنبه 28 مهر ماه آغاز شده که در برخی مناطق تا 8 آبان و برخی مناطق نیز 16 آبان ادامه خواهد داشت .

مرحله اول تبلیغ و اطلاع رسانی از سوی سازمان اتحادیه مسلمانان سال گذشته پس از عید فطر در وین اتریش آغاز شد و امسال تعداد بیشتری از شهرهای اتریش شامل این طرح شده است.

به نوشته اسلام آنلاین، هدف از این کار معرفی ویژگیها و مکارم اخلاقی حضرت محمد (ص) به شهروندان اتریشی است که در این احادیث شیوه ارتباط و انسجام در یک جامعه را بدون توجه به نژاد یا دین منعکس کرده و به همبستگی اجتماعی و انسجام آنها کمک می کند.

این احادیث در 426 تابلو نشان داده می شود. یکسری از این تابلوها الکترونیکی، برخی از آنها با نوری و بخشی نیز متحرک هستند که در اماکن خاص به ویژه در 10 ایستگاه مترو در پایتخت اتریش نصب شده اند.

برخی از این تابلوها با تصویر همراه است که عرفان بالاذ هنرمند و نقاش ترکی می گوید: این تصاویر گرسنگی مادی را به همراه همبستگی معنوی با همسایه را نشان می دهد که در جوامع معاصر به آن توجهی نمی شود و این حدیث پیامبر را که " کسی که سیر باشد و همسایه اش گرسنه بخوابد از ما نیست" را نشان می دهد.

هزینه این تابلوها تاکنون 90 هزار یورو شده است که در نشست خبری سازمان اتحادیه مسلمانان شیخ محمد ترهان رئیس اتحادیه و مسئول هماهنگی این تابلوها گفت: هزینه این تابلوها از طریق مساجد اقلیت مسلمان ترک ساکن اتریش در ماه مبارک رمضان جمع آوری شده که برخی از رسانه های گروهی اسلامی، اتریشی و ترکی از نمازگزاران درخواست کرده اند برای این کار کمک کنند.

این طرح مورد قبول عده زیادی از شهروندان اتریشی قرار گرفته که برخی از آنها می گویند: با توجه به اینکه رسانه ها در گذشته چهره منفی از اسلام ارائه کرده بودند، این کار در ارائه چهره اسلام نقش به سزایی داشته است.

کاترینا لادشتیر دانشجو در این مورد داشت: در جهانی که مادیات بر آن غلبه کرده نیازمندان خواهان دستانی مهربان هستند که آنها را از مصائب زندگی برهاند . آرزو می کنم که این کلمات و این احادیث بتواند چهره جهانی را که درآن زندگی می کنیم، تغییر دهد. این تابلوهای تبلیغاتی احادیث نبوی در دیوارها از پدیده های مبارزه با افراط به شمار می رود که رسانه های گروهی در طول شبانه روز به آن اقدام می کنند.

مکس شولر از شهروندان اتریش نیز تصریح کرد: انتشار و اشاعه سخنان زیبا میان افراد جامعه از هر منبعی که باشد در میان مردم تأثیر به سزایی خواهد داشت .

به گزارش مهر، رئیس سازمان اتحادیه مسلمانان در ارزیابی مرحله اول این تبلیغات یاد آور شد: موفقیت در مرحله اول ما را تشویق کرد تا مرحله دوم را آغاز کنیم. این در حالی است که نامه های الکترونیکی و تلفنهای مختلف زیادی از سوی اقلیت مسلمان به دست ما رسید که از تابلوهای تبلیغی در مرحله اول که معانی عالی داشت، اظهار مسرت کردند.

برخی از احادیث نبوی چون " بهترین مردم نفع رسان ترین آنها به مردم است" در مرحله اول به دو زبان انگلیسی و آلمانی ترجمه شد و در مرحله دوم رسانه ها در سطح بسیار وسیعی به این موضوع پرداختند به طوری که حدود 9 شبکه تلویزیونی و 22 روزنامه و همچنین 700 پایگاه اینترنتی این موضوع را مورد توجه و تأکید قرار دادند.

این اقدام که از فعالیتهای بی سابقه در سطح اروپا به شمار می رود، در مرحله دوم در میان جو بحرانی که مسلمانان اروپا در آن زندگی می کنند، اجرا شده که علت آن ممانعت از تکرار نشر کاریکاتور اهانت آمیز به نبی اکرم (ص) است.