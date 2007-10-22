نامزدهای جایزه بهترین تحقیق و پژوهش ادبی دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یازدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس، هیئت داوران پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه این جایزه، کتاب های "گل مریم" نوشته آرمان بوداغیانوس، "جوانان در جهاد و شهادت" نوشته غلامعلی پارسا، "گدازه های چاه و آه" نوشته غلامعلی رحم دل و "اهل خمول" نوشته ابراهیم بافندی حمید آبادی را به عنوان نامزد دریافت جایزه بهترین کتاب سال دفاع مقدس معرفی کرد.

در بخش "تحقیق و پژوهش ادبی" از جایزه کتاب سال دفاع مقدس، منوچهر اکبری مسئول کمیته داوری است و حسینعلی قبادی، کامران پارسی نژاد، غلامرضا رحم دل و مهین پناهی به عنوان داور فعالیت دارند.

داوران جایزه کتاب سال دفاع مقدس روز 24 آبان - همزمان با روز کتاب و کتابخوانی - بهترین آثار منتشر شده در سال 1385 را از میان نامزدهای معرفی شده در هر بخش انتخاب و به مخاطبان معرفی می کنند.