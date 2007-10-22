سمینار یک روزه شاخص های شهری در مدیریت کلانشهرها آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر واعظ مهدوی - معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران – در سخنان خود گفت : تلاش این سمینار بر این خواهد بود که اهمیت کلیدی تمرکز بر روی شاخص ها را در امر برنامه ریزی و آینده نگری شهر ها و کلانشهرها بیان کرده و نقش آن را مشخص و معین کند.

وی فرآیند شهرنشینی را عارضه مهمی دانست که در شهر ها و کلانشهر ها اتفاق افتاده و گفت: در طول فرآیند شهرنشینی شاهد رشد اختلاف طبقاتی و بروز مشکلات اجتماعی چشمگیری در شهرها و کلانشهرها هستیم از این رو بحث کاهش فاصله در دستور کار برنامه ریزان شهری قرار گرفته و اقدامات و برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که باعث برابری در این زمینه شود.

به گفته واعظ مهدوی هنگامی که در جامعه قطب های اجتماعی از جمله ثروت شکل می گیرد ، این امر موجب روندی از عدم پایداری می شود که خودبه خود باعث آسیب رسیدن به روند توسعه شهرها می شود.

وی با بیان اینکه در هدف برنامه ریزی باید به بسط و عدالت توجه ویژه شود گفت: نقش شاخص ها در استمرار بخشیدن ، منظم سازی و جهت سازی هدف ها بسیار پراهمیت است.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران در پایان با اشاره به اینکه شاخص ها ویژگی رفتاری دارند ، گفت: شاخص ها باید با هدف ها انطباق داشته باشند و تصویری از تبیین اجرایی اهداف برنامه باشند زیرا هدف ها را شکل می دهند.