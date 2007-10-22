گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاهها تنها بر اساس یک شاخص اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پی اعلام خبر "رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور" که به نقل از این دفتر روز دوشنبه مورخ 23 مهر ماه در خبرگزاری های مختلف درج شده است توضیح داد که خبر مذکور در رابطه با گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی بوده مربوط به رتبه بندی آنها نیست و همچنین متذکر شد که این خبر ناقص اعلام شده است و اسامی اعلام شده فقط مربوط به یک شاخص از 18 شاخصی بوده است که این دفتر بر اساس آن اقدام کرده است.

دکتر قدسی پور در این رابطه بیان کرد: رتبه بندی به عملکرد همه جانبه دانشگاه ها و موسسات توجه دارد و وزن شاخص ها نیز در آن باید لحاظ شود. از آنجا که در بررسی مذکور شاخص های مهمی مانند تعداد پژوهشگران، کتب، مقالات، درآمدهای اختصاصی پژوهشی و ... به صورت انفرادی بررسی شده است این گزارش بیشتر به عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و موسسات معطوف است که بدین وسیله خبر مذکور تصحیح می شود.

به گزارش مهر، بر این اساس، در شاخص نسبت طرحهای قراردادی به کل طرحها، دانشگاههای برتر عبارتند از: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه مازندران، دانشگاه کردستان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز طرحهای قراردادی طرحهای هستند که مستقیماً نیاز بخش صنعت و خدمات را پاسخ می‌‌دهند.



مؤسسات پژوهشی برتر وابسته به دستگاههای اجرایی در شاخص فوق‌الذکر به ترتیب عبارتند از: مؤسسه تحقیقات آب وابسته به وزارت نیرو، پژوهشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت، پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی، پژوهشکده هواشناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور، پژوهشگاه نیرو وابسته به وزارت نیرو، پژوهشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده میکروالکترونیک وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی.



نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به تدریج اعلام خواهد شد.