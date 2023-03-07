به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آشوبی شامگاه دوشنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه باران با اشاره به بدحالی تعدادی از دانش آموزان یکی از مدارس شاندرمن ماسال، اظهار کرد: پس از دریافت خبر بدحالی دانش آموزان شاندرمنی، برای پیگیری حال این عزیزان در بیمارستان ماسال حضور پیدا کردم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به علائم بیماری دانش آموزان مدرسه شاندرمن ماسال، اضافه کرد: تنگی نفس، سردرد، تهوع و استفراغ از جمله علائم بیماری دانش آموزان گزارش شد.

آشوبی با بیان اینکه علائم حیاتی دانش آموزان عادی و نرمال است، گفت: با بررسی و معاینات اولیه و همچنین انجام آزمایش دقیق مشخص شد که وضعیت جسمانی آنها طبیعی است.

وی افزود: حال عمومی همه دانش آموزان خوب است.