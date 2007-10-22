دومین سمینار بین المللی آموزش موزه داری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس موزه ملی ایران با اشاره به برگزری این سمینار، گفت: این سمینار که جنبه آموزشی دارد با هدف اطلاع از آخرین دستاوردهای مدیریت در موزه های جهان، همگام نمودن موزه داری کشور با رشد روز افزون بین المللی ، ارتقاء کمی و کیفی دانش در جامعه موزه داری کشور و ایجاد بستر مناسب برای تبادل تجارت امر موزه و موزه داری با بهره گیری از اساتید داخلی و خارجی از جمله کشورهای آلمان و سوئیس برگزار می شود.

محمد رضا کارگر با اشاره به ویژگی های مثبت این سمینار تاکید کرد: از ویژگی های مثبت سمینار می توان به این نکته اشاره کرد که اعزام موزه داران به خارج از کشور مستلزم صرف هزینه های سنگین است اما با برگزاری دوره های آموزشی در داخل کشور با همکاری کشورهاری خارجی می توان راههای ارتقا سطح امر موزه و موزه داری کشور را فراهم آورد.

وی افزود: سمینار آموزشی با حمایت انجن موزه داران جوان ( آماج) ، معاونت فرهنگی و هنری شهرداری تهران به مدت 3 روز از 12 تا 14 آبان امسال درهتل لاله تهران برگزار می شود.