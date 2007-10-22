تصویب ساختار جدید وزارت علوم توسط رئیس جمهور در آبان ماه

دکتر هاشم داداشپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چارت جدید وزارت علوم که هم اکنون در مدیریت توسعه ریاست جمهوری در دست بررسی است، گفت: در چارت جدید 2 معاونت جدید از ادغام برخی ادارات کل و معاونتها به وجود می آید. پس از تصویب چارت جدید بخشی از معاونت پشتیبانی با معاونت طرح و توسعه و بخش حقوقی و امور مجلس این معاونت با اداره همکاریهای علمی بین المللی ادغام و تشکیل معاونت جدید را می دهد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم گفت: همچنین در چارت جدید معاونت دانشجویی تبدیل به سازمان امور دانشجویان می شود و اداره کل دانش آموختگان این معاونت به معاونت آموزشی منتقل می شود و معاونت فناوری نیز از معاونت پژوهشی تفکیک و هویت مستقل می یابد.

به گزارش مهر، چارت جدید وزارت علوم چندی پیش برای تأیید نهایی به ریاست جمهوری ارائه شده است.