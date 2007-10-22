تعداداعضای علمی دانشگاه آزاد به 50 هزار نفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، دکتر عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ظهر امروز در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 3 کشور در محل مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد واحد ساری افزود: در حال حاضر قریب به 50 درصد دانشجویان مقطع فوق لیسانس کشور در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: حدود یک سوم دانشجویان مقاطع دکترای تخصصی کشور را نیز دانشجویان دانشگاه آزاد تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه توان داریم ظرف چند سال آینده جذب اعضای هیئت علمی را به دو برابر افزایش دهیم، تصریح کرد: حقوق اعضای هیئت علمی در دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

جاسبی با بیان اینکه پارسال مجلس شورای اسلامی 60 میلیارد تومان اعتبار تسهیلات جهت وام دراز مدت به دانشجویان اختصاص داده است این رقم را ناکافی دانست و افزود: باید میزان پرداختی تسهیلات تا 10 برابر میزان سال گذشته برسد تا بتوانیم تسهیلات بیشتری اعطا نماییم.

رئیس دانشگاه آزاد ا سلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که توسعه بین المللی و برون مرزی از اهداف اساسی دانشگاه آزاد است، تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه انجمن های علمی و مراکز علوم فناوری طی سال های گذشته گام های اساسی برداشته است.

وی به آغاز ساخت نهضت مسجد سازی در دانشگاه های آزاد کشور خبر داد و افزود: ظرف سه سال آینده در تمامی دانشگاه های آزاد کشور مسجد احداث می شود.

جاسبی با اشاره به ا ینکه بیش از 200 تشکل سیاسی و اجتماعی و دانشجویی در دانشگاه آزاد فعالیت می کنند، اظهار داشت: تشکل ها می توانند با رعایت خط قرمزها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از هر حزب و گرایشی در دانشگاه حمایت نمایند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی دانشگاه افزایش سرانه پژوهشی دانشگاه است و در طول چند سال گذشته تعداد مقالات ( آی اس ای ) و مجلات داخلی دانشگاه افزایش یافته است .

وی با بیان این مطلب که دانشگاه آزاد در کرسی های نظریه پردازی دانشگاههای جهان اسلام مجله ای را در این باب ایجاد کرده، یادآور شد: بخش مهمی از نظریه پردازی ها در آینده متعلق به دانشگاه آزاد است.

جاسبی در ادامه اظهار داشت: این دانشگاه در حوزه پژوهشی توانسته با ایجاد کتابخانه الکترونیکی در سطح 50 واحد دانشگاهی 10 میلیون رسانه، پایان نامه و کتب علمی را به رشته تحریر در آورد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال 200 دانشجو به صورت مجازی در رشته فناوری اطلاعات جذب شده اند، تصریح کرد: علاوه بر دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در 40 واحد و دفاتر فرهنگ اسلامی تاسیس شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن بیان این آمار که بیش از 100 هزار نفر از بسیجیان کشور با استفاده از این سهمیه وارد دانشگاه آزاد شده اند از ایجاد مقبره های شهدای گمنام در 20 واحد دانشگاهی خبر داد.