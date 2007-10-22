به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران در ادامه نشست خبری امروز خود در خصوص دومین همایش ایثارگران و شوراهای اسلامی شهر و روستا، متذکر شد که نخستین همایش مذکور در سال 1380 تجربه شد ولی این همایش در دوره دوم فعالیت شوراها برگزار نگردید.

وی افزود: در سال 1380 بنیاد شهید و امور ایثارگران هنوز ساختار سازمانی موجود را نداشت و در واقع 3 بنیاد متفاوت در این زمینه فعالیت داشتند که همایش ایثارگران و شوراها با حمایت آنها انجام شد.

رحماندوست ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران در دوره گذشته قصد داشت دومین همایش را برگزار کند اما موفق به انجام این کار نشد و در دوره سوم فعالیت شوراها، دفتر مشاوره امور ایثارگان نهاد ریاست جمهوری مسئولیت برگزاری همایش را بر عهده گرفت و دکتر احمدی نژاد طی دستوری بر لزوم همکاری همه اعضای دولت به ویژه بنیاد شهید با این مجموعه تاکید کرد.

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران خاطر نشان کرد که بنیاد شهید، وزارت کشور، شورای عالی استانها، بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، صدا و سیما و شورای نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دستگاه هایی هستند که ریاست جمهوری را در برگزاری همایش ایثارگران و شوراها یاری می دهند.

وی در خصوص علت برگزاری همایش ایثارگران و شوراها نیز توضیح داد: شوراهای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود مصوبات نافذی در سطح شهرها و روستاها دارند و باید از این ظرفیت در جهت خدمت رسانی بهتر به ایثارگران استفاده شود.

رحماندوست ادامه داد: دستگاه های اجرایی بر اساس فرامین حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و بندهای پایانی قوانین و مقررات موجود که تاکید می کند ایثارگران در استفاده از خدمات مختلف از اولویت برخوردارند، موظف به خدمت رسانی مطلوب به این قشر هستند اما این کار نیازمند ضمانت اجرایی است.

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران متذکر شد: در همایش ایثارگران و شوراها که چهارشنبه دوم آبان ماه در وزارت کشور و پنج شنبه سوم آبان ماه در مجتمع عصر انقلاب احمدآباد مستوفی برگزار می شود موضوع خدمات رسانی به ایثارگران با استفاده از ظرفیت شوراها و نهادینه کردن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مصوبات این نهاد مردمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

به گفته او، اعضای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها، شهرداران شهرهای مراکز استانها، مشاوران وزرا و استانداران در امور ایثارگران و تعدادی از دست اندرکاران امور ایثارگران مهمانان دومین همایش ایثارگران و شوراها را تشکیل می دهند که قرار است با حضور رئیس جمهور یا معاون اول او برگزار شود.

این گزارش می افزاید، غلامرضا یاوند عباسی دبیر دومین همایش ایثارگران و شوراها نیز در این نشست طی سخنان کوتاهی توضیح داد: مجموعه مقالات ارائه شده در نخستین همایش مذکور در قالب دو کتاب گردآوری و منتشر شد و بحث این است که در دومین دوره، خروجی همایش کاربردی گردد.

وی افزود: در این همایش 5 کمیسیون تخصصی فرصت های شغلی، سازماندهی و تشکیلات، فرهنگی و آموزشی، تسهیلات اجتماعی و مسکن و مناسب سازی فعالیت و راهبردهای مندرج در مقالات ارائه شده را پس از بررسی نهایی در کمیسیون تلفیق در قالب یک مجموعه گردآوری می کنند تا در اختیار شوراها قرار گیرد.

یاوند عباسی خاطر نشان کرد: شوراها نهاد مردمی و بخشی از حاکمیت محسوب می شوند که در واقع نزدیک ترین پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و مشارکت آنها در ساماندهی امور ایثارگران سبب بهبود وضعیت خدمت رسانی بهتر و عزتمند به این قشر عزیز خواهد شد.

دبیر همایش ایثارگران و شوراهای اسلامی این نکته را نیز متذکر شد که در حاشیه این همایش نمایشگاهی از خدمات سایر ملل (40 کشور) به بازماندگان جنگ که در حقیقت محصول پژوهش دفتر امور ایثارگران در این زمینه است، در مجتمع عصر انقلاب برپا خواهد شد.

او در پایان با تاکید بر اینکه مصوبات هر شورای شهر مربوط به همان شهر است، حضور اعضای شورای شهرهای مراکز استانها را آغازی برای تشکیل همایش های استانی ظرف یک سال آینده دانست و گفت که هر شورای شهر باید مصوبات متناسب با همان شهر برای خدمت رسانی به ایثارگران داشته باشد.