  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۹:۴۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما أحسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الأرض ان الله لا یحب المفسدین .

در آنچه خدا به تو عطا کرده است سراى آخرت را بجوى ، و سهم خود را از دنیا فراموش مکن ، و نیکى کن همان گونه که خدا به تو نیکى کرده است ، و در زمین خواهان فساد مباش ، بى تردید خدا مفسدان را دوست ندارد .

سوره قصص، آیه 77      

ذکر روز جمعه:

احادیث امروز:

امام علی (ع) در نهج البلاغه:

اشد الذنوب ما استهان به صاحبه .

سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد .

امام حسین (ع) :

ان الحلم زینة، و الوفاء مروة و الصلة نعمة .

بردباری زینت انسان است ، وفای به وعده ها و عهدها نشانه جوانمردی است ، پیوند با دیگران نعمت است .

بحار الانوار، ج 78، ص 122

کد مطلب 572756

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه