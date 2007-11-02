آیه روز:



وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما أحسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الأرض ان الله لا یحب المفسدین .



در آنچه خدا به تو عطا کرده است سراى آخرت را بجوى ، و سهم خود را از دنیا فراموش مکن ، و نیکى کن همان گونه که خدا به تو نیکى کرده است ، و در زمین خواهان فساد مباش ، بى تردید خدا مفسدان را دوست ندارد .

سوره قصص، آیه 77

ذکر روز جمعه:

احادیث امروز:

امام علی (ع) در نهج البلاغه:

اشد الذنوب ما استهان به صاحبه .



سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد .



امام حسین (ع) :

ان الحلم زینة، و الوفاء مروة و الصلة نعمة .

بردباری زینت انسان است ، وفای به وعده ها و عهدها نشانه جوانمردی است ، پیوند با دیگران نعمت است .



بحار الانوار، ج 78، ص 122