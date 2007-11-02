آیه روز:
وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما أحسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الأرض ان الله لا یحب المفسدین .
در آنچه خدا به تو عطا کرده است سراى آخرت را بجوى ، و سهم خود را از دنیا فراموش مکن ، و نیکى کن همان گونه که خدا به تو نیکى کرده است ، و در زمین خواهان فساد مباش ، بى تردید خدا مفسدان را دوست ندارد .
سوره قصص، آیه 77
ذکر روز جمعه:
احادیث امروز:
امام علی (ع) در نهج البلاغه:
اشد الذنوب ما استهان به صاحبه .
سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد .
امام حسین (ع) :
ان الحلم زینة، و الوفاء مروة و الصلة نعمة .
بردباری زینت انسان است ، وفای به وعده ها و عهدها نشانه جوانمردی است ، پیوند با دیگران نعمت است .
بحار الانوار، ج 78، ص 122
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