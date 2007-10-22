شاخ آفریقا ؛ مکان جدید فعالیت القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیلی تلگراف" با اعلام این مطلب نوشت : از نگاه مسئولان مبارزه با تروریسم انگلیس، شاخ آفریقا بعد از پاکستان پرخطرترین منطقه از لحاظ عملیاتهای شبکه القاعده است.

به نوشته این روزنامه، به احتمال زیاد پایگاه اصلی القاعده در شاخ آفریقا در سومالی قرار دارد و بر اساس گزارش نهادهای امنیتی انگلیس گروهی از جوانان انگلیسی به سومالی سفر کرده اند تا در کنار نیروهای القاعده با نیروهای خارجی مبارزه کنند.

به گزارش دیلی تلگراف، کنیا را نیز نباید از یاد برد، زیرا این کشور صحنه حضور القاعده شده و گردشگران خارجی و سفارت خانه های موجود در این کشور هدف عملیاتهای القاعده هستند؛ درهمین رابطه هفته گذشته سفارت آمریکا در نایروبی به گردشگران خارجی هشدار داد که مراقب فعالیتهای القاعده درکنیا و سومالی باشند، زیرا این شبکه ربودن اتباع خارجی را در دستور کار خود قرار داده است.

بر همین اساس، اتیوپی هم اکنون به خط مقدم مبارزه با القاعده تبدیل شده و نظامیان انگلیسی نیز برای کمک به نیروهای دولتی اتیوپی، در این کشور حضور یافته اند.

مقامهای آفریقایی گفتند : در زمان اشغال "موگادیشو" - پایتخت سومالی-، توسط شورشیان "دادگاه های اسلامی" این منطقه شاهد حضور تروریستهای خارجی در قالب نیروهای القاعده بود.

یک مقام اتیوپیایی گفت : القاعده اینجاست و جنگجویان القاعده از هر نژادی به سومالی می روند ؛ اینها تروریستهایی هستند که از نقاط مختلف جهان به سومالی می آیند.

دیلی تلگراف در پایان مطلب خود می نویسد : با آنکه تجربه ای ناراحت کننده از حضور و فعالیت القاعده در افغانستان داریم به چه دلیلی به این شبکه اجازه داده شده تا در آفریقا فعالیت کرده و در بخشی از این قاره برای خود یک منطقه امن بنا کند ؛ این یک منطقه پر خطر است که نه تنها همسایگان خود را تهدید می کند، بلکه وجود آن برای تمام جهان نیز خطر آفرین است.