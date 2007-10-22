مخالفت سازمان خصوصی سازی با درخواست وزارت نفت

علی کاردور درگفتگو با مهر گفت: سازمان خصوصی سازی در پاسخ به درخواست وزارت نفت برای عدم واگذاری 25 بنگاه نفتی ، ، مخالفت خود را در این باره اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی درپاسخ خود آورده است که رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه اصل 44 موضوعی را در این باره یاد آور نشده؛ درنتیجه نمی توان این شرکت ها را از واگذاری مستثنی کرد.

کاردور افزود: درشرایط کنونی واگذاری این 25 شرکت نفتی در مقایسه با دیگر شرکت ها به تاخیر می افتد تا مذاکرات لازم در این باره صورت گیرد.

به گزارش مهر، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران ، شرکت ملی صادرات گاز ، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ، شرکت منطقه ویژه اقتصادی پارس ، شرکت خطوط لوله و مخابرات ، شرکت نفت وگاز پارس جنوبی ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ، شرکت توسعه صنایع پالایشی ، مجتمع گاز پارس جنوبی ، شرکت خدمات فنی و مهندسی و توسعه نفت ، شرکت بازرگانی نفت ایران ، شرکت نیکو سارل ، شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ، شرکت اینترنشنال NPC ، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ، شرکت بهداشت و درمان صنعت نفت و شرکت انتقال گاز ایران، شرکت خدمات فنی و تعمیرات پارس جنوبی ، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران ، 25 بنگاه نفتی هستند که وزارت نفت خواستار مستثنی شدن آنها از واگذاری به بخش خصوصی شده بود.

وی همچنین درباره واگذاری شرکت های حفاری به بخش خصوصی گفت: مقرر شده بود شرکت ملی حفاری بخشی از دکل های در اختیار خود را قبل از واگذاری به شرکت های حفاری شمال و پیرا حفاری که به زودی وارد بورس می شوند، واگذار کند که این امر تاکنون صورت نگرفته و شرکت ملی حفاری در این باره باید همکاری های خود را افزایش دهد.