به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز صبا اعلام کرد با توجه به تأثیر شهدا بر ملت ایران و رشد و بالندگی کشور مرکز صبا تصمیم به ساخت تعدادی فیلم سینمایی بر اساس زندگی و شخصیت والای شهدا انقلاب و هشت سال دفاع مقدس گرفت.

بر این اساس امسال تعدادی پروژه از شخصیت‌هایی چون شهید رجایی، شهید باهنر، شهید چمران، شهید همت، شهید شیرودی، شهید کشوری، شهید برونسی، شهید فهمیده، شهید صیاد شیرازی، شهید جهان آرا، شهید کاظمی و شخصیت‌های انقلابی مانند میرزاکوچک خان جنگلی، آیت الله مدرس و ... در دست تولید دارد.

تعدادی از این کارها در مرحله تحقیق و نگارش است و تعدادی به مراحل صداگذاری و موسیقی رسیده است. در این میان دو اثر شهید چمران و شهید همت و تعدادی از قسمت‌های مجموعه قصه های ماندگار و صداهای ماندگار با عنوان دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس از شبکه تهران و شبکه دو سیما پخش شده است.