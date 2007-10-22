فیلم جدید پیتر جکسن کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد والبرگ 36 ساله که اکنون فیلم "شب متعلق به ماست" را روی پرده سینماها دارد، در حالی نقش جک سالمن پدر عزادار دختری نوجوان را در این فیلم بازی میکند که تا پیش از این قرار بود رایان گاسلینگ ستاره فیلم "لارس و دختر واقعی" در این نقش ظاهر شود.
مارک والبرگ
گاسلینگ 27 ساله در حالی از این نقش کنار گداشته شد که 20 پوند بر وزن خود افزوده و ریش بلند گذاشته بود، اما جمعه گذشته اعلام شد او دیگر در این فیلم حضور ندارد. منابع نزدیک به پروژه اختلاف بر سر نوع انجام کار را دلیل جدایی گاسلینگ از فیلم جدید جکسن اعلام کردهاند.
والبرگ روز گذشته بلافاصله پس از خواندن فیلمنامه موافقت خود را برای بازی در "استخوانهای دوستداشتنی" اعلام کرد. او و ریچل وایس در این فیلم نقش پدر و مادر دختری 14ساله به نام سوزی را بازی میکنند که به قتل میرسد. روح دختر بازمیگردد و خانواده و قاتل خود را زیر نظر میگیرد. فیلمنامه را جکسن به همراه فیلیپا بوینز و فران والش، همکاران خود در سهگانه "ارباب حلقه ها" نوشته است.
فیلمبرداری "استخوانهای دوستداشتنی" از امروز در پنسیلوانیا آغاز شد، جایی که والبرگ اخیرا بازی در فیلم "اتفاق" به کارگردانی ام. نایت شیامالان را به پایان رسانده است. این نخستین همکاری او با جکسن است. والبرگ که سال گذشته برای بازی در "مردگان" مارتین اسکورسیزی نامزد اسکار بود، خود را برای بازی در درام ورزشی "مشتزن" به کارگردانی دارن آرونوفسکی آماده میکند که براد پیت دیگر بازیگر آن است. انتظار میرود فیلمبرداری این پروژه پائیز سال آینده آغاز شود.
جکسن حقوق ساخت "استخوانهای دوست داشتنی" را سال 2004 به خود اختصاص داد و از آن به بعد به دفعات اعلام کرد این فیلم پروژه بعدی او پس از "کینگ کنگ"خواهد بود. جکسن و همکاران فیلمنامهنویس او برای "بازگشت پادشاه"، سومین قسمت مجموعه "ارباب حلقهها" برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی شدند.
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