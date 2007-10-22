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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۷

/ هفته دهم بوندس لیگا /

گلزنی دژآگه برای ولفسبورگ / کارلسروهه متوقف شد

گلزنی دژآگه برای ولفسبورگ / کارلسروهه متوقف شد

تیم فوتبال ولفسبورگ دیشب در حالی تیم هانوفر را در خانه متوقف کرد که اشکان دژآگه یکی از گل های این تیم را به ثمر رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم فوتبال ولفسبورگ دیشب در ادامه رقابت های هفته دهم فوتبال باشگاهی آلمان با نتیجه 2 بر 2 مقابل هانوفر به تساوی رسید. برای هانوفر(28) پینتو و تارنات(35) گلزنی کردند و دو گل ولفسبورگ را مارسلینیو(21) و دژآگه(29) به ثمر رساندند.

دیگر دیدار این هفته از رقابت ها را کارلسروهه و آرمنیا بیله فلد برگزار کردند که با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 26 امتیاز
2- وردربرمن 20 امتیاز(تفاضل گل8+، زده و خورده بیشتر)
3- هامبورگ 20 امتیاز(تفاضل گل8+)
.............................
16- بوخوم 9 امتیاز(تفاضل گل4-)
17- دویسبورگ 9 امتیاز(تفاضل گل5-)
18- انرگی کوتبوس 4 امتیاز

کد مطلب 572815

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