گلزنی دژآگه برای ولفسبورگ / کارلسروهه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم فوتبال ولفسبورگ دیشب در ادامه رقابت های هفته دهم فوتبال باشگاهی آلمان با نتیجه 2 بر 2 مقابل هانوفر به تساوی رسید. برای هانوفر(28) پینتو و تارنات(35) گلزنی کردند و دو گل ولفسبورگ را مارسلینیو(21) و دژآگه(29) به ثمر رساندند.

دیگر دیدار این هفته از رقابت ها را کارلسروهه و آرمنیا بیله فلد برگزار کردند که با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 26 امتیاز

2- وردربرمن 20 امتیاز(تفاضل گل8+، زده و خورده بیشتر)

3- هامبورگ 20 امتیاز(تفاضل گل8+)

.............................

16- بوخوم 9 امتیاز(تفاضل گل4-)

17- دویسبورگ 9 امتیاز(تفاضل گل5-)

18- انرگی کوتبوس 4 امتیاز