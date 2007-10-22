صادر کنندگان نمونه استان مرکزی انتخاب شدند

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این صادرکنندگان از بین 50 صادرکننده استان انتخاب شدند و در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان که دوم آبان ماه با حضور وزیرکار و امور اجتماعی و معاون توسعه تجارت برگزار می‌شود، مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

سیاوش امینی با اشاره به اینکه در سال گذشته 20 صادر کننده نمونه در سطح استان انتخاب شدند، اضافه کرد : امسال از بین 50 صادر کننده استان 12 نفر نمونه شدند که از این تعداد هفت نفر در بخش صنعت، سه نفر کشاورزی، یک نفر بازرگانی، یک نفر فرش و صنایع دستی انتخاب شدند.

وی تصریح کرد : در بخش پتروشیمی و نفت داوطلبی برای انتخاب وجود نداشت.

امینی در ادامه صادرات کالاهای غیرنفتی استان را 249 میلیون دلار اعلام کرد و ادامه داد : این کالاها به 50 کشور دنیا از جمله ترکیه، تونس، امارات متحده عربی، هندوستان و در مجموع به بیش از 40 کشور جهان صادر شد.