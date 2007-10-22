وقوع جرایم شایسته جامعه اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار فرمانده انتظامی استان قم و جمعی از معاونان وی با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در جامعه وظایف سنگینی را بر عهده دارد که انجام این وظایف باعث سعادت و کمال جامعه اسلامی می‌شود.



وی گفت: باید از کسانی که به هر نحوی در راه تحقق امنیت در کشور فعالیت می‌کنند تقدیر کرد.



این مرجع تقلید اظهار کرد: وجود جرایم و منکرات حتی در حد بسیار کم هم شایسته جامعه اسلامی نیست.



وی ادامه داد: با توجه به وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و همچنین حوزه علمیه در شهر قم این شهر باید به الگو و نمونه تبدیل شود.



استاد حوزه علمیه با اشاره به برخی بی‌نظمی‌ها در رانندگی اظهار کرد: نظم یکی از مهم‌ترین خصوصیات جامعه اسلامی است و سرپیچی از مقررات راهنمایی و رانندگی معصیت بوده و حرام است.



وی در ادامه با تاکید بر توجه بیشتر به رعایت حجاب، حضور فروشندگان زن در واحدهای صنفی را شایسته جامعه اسلامی ندانست.



در این دیدار سردار رحیم خورشیدوند فرمانده انتظامی استان قم گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اراذل و اوباش و .... ارائه کرد.

