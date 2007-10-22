اداره کل نوسازی مدارس رتبه اول پیشرفت پروژه های عمرانی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر کل برنامه ریزی و بودجه استانداری تهران در خصوص پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه های عمرانی استان تهران اعلام کرد: تعداد پروژه های نیمه تمام عمرانی که از سال گذشته به سال 1386 منتقل شده، نسبت به سال 84 از 27 درصد کاهش برخوردار بوده است.

امید حاجتی با بیان اینکه تعداد پروژه های عمرانی سال 84 ، 1718 مورد بوده که در سال 85 به 2837 افزایش یافته است، افزود: متوسط اعتبار هر پروژه عمرانی از 751 میلیون ریال در سال 84 به 1056 میلیون ریال در سال 85 رسیده است.

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه استانداری تهران گفت: در سال 1385 حدود 82 درصد از اهداف پیش بینی شده تحقق یافته است.

حاجی تصریح کرد: از مجموع 2837 پروژه عمرانی استان در سال 85 ، 105 پروژه جلوتر از برنامه، 1986 پروژه مطابق برنامه و 746 پروژه نیز از برنامه پیش بینی شده عقب تر است.

وی علت عمده تاخیر در 746 پروژه عمرانی را مشکل تامین به مقوع زمین در شهرستانهای تهران و کرج عنوان کرد و گفت: اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان، بنیاد مسکن ا نقلاب اسلامی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به عنوان برترین دستگاههای اجرایی در پیشبرد پروژه های عمرانی سطح استان تهران ارزیابی شده اند.

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه استانداری تهران، به ترتیب شهرستانهای ورامین، دماوند و رباط کریم را شهرستانهای برتر در این زمینه خواند و افزود: درخصوص شهرداریهای سطح استان تهران نیز به ترتیب شهرداریها گرمدره، رودهن و آبسرد بهترین عملکرد را داشته اند.