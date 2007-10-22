آمار قتل های خانوادگی در ایران رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار سرتیپ دوم پاسدار توحید عبدی پیش از ظهر امروز در همایش نقش خشونت خانوادگی در ناهنجاری های اجتماعی اظهار داشت: ایران با دو معضل اساسی در افزایش خشونت ها روبرو است و این دو معضل متوجه دو گروه از خانواده ها است به نحوی که اکثر فرزندان در خانواده های استبدادی که هیچ تعاملی با فرزندان ندارند و خانواده هایی که اعضای آن رها هستند و هیچ تعامل و مشارکتی با یکدیگر ندارند دچار بزه می شوند و بزه در درون خانواده توسط پلیس قابل کنترل است.

این مسئول افزود: تکنولوژی و فناوری با تاثیر بر ساختار اجتماع خود عامل افزایش بزه است و تغییر ساختار اجتماع در ایران هم به چشم می خورد به نحوی که طی 30 سال گذشته رشد ورود به دانشگاه هزار درصد بوده است و در این میان قبولی زنان در دانشگاه از 12 درصد به 70 درصد بوده است در حالی که طی این سال ها با توجه به فرهنگ پیشین 90 درصد تجهیزات و امکانات برای حضور مردان در جامعه طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در زمان کنونی تمام ساختارهای اجتماع در حال تغییر است و علاوه بر آن نابسامانی و جرم هم در حال افزایش است گرچه هنوز نرخ جرم در ایران نسبت به کشورهای اروپایی پایین است اما برنامه ریزی ها باید به گونه ای طراحی شود که ایران در آینده دچار بحران موجود در کشورهای اروپایی نشود.

عبدی در ادامه یادآور شد: تغییر رویکرد پلیس از تهدید محوری به جامعه محوری یکی از این راه حل ها است به نحوی که پیش از این جامعه هدف پلیس مجرمان بودند که با توجه به نرخ سه درصدی مجرمان در جامعه 97 درصد جامعه رها می شدند.

جانشین معاونت اجتماعی ناجا عنوان کرد: آموزش افراد و ورود دستگاه های تاثیر گذار فرهنگی و آموزشی در کشور به آگاه سازی افراد می تواند در زمینه کاهش جرم موفق باشد و پلیس نیز باید در این عرصه با نهادهای مذکور همکاری کند.

این همایش از سوی نیروی انتظامی استان تهران با همکاری دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج در سالن جاسبی این دانشگاه برگزار شد و در این همایش افراد با ارائه مقالات به تبیین موضوعاتی چون نقش خشونت در بزهکاری، راه های پیشگیری از خشونت، نقش خشونت در بروز اختلالات روانی و شیوع خشونت های خانوادگی پرداختند.