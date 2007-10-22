طرح سپر موشکی آمریکا برای امنیت کل دنیا خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه آلمانی "تاگس اشپیگل" در سمیناری با حضور ژنرالهای روسی و آلمانی در موسسه علم وسیاست برلین (SWP) درباره استقرار سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا، اعلام شد که استقرار سامانه موشکی آمریکا در شرق اروپا می تواند در سیستم ماهواره ها و عملیات های فضایی اختلال ایجاد کند و عواقب غیر قابل پیش بینی برای انسانها به همراه خواهد داشت .

ژنرال "الکساندر برزان" روسی در این سمینار اظهار کرد : این سامانه موشکی از برد بالایی برخوردار بوده و می تواند به ماهواره ها یی که در شعاع 200 تا 1800 کیلومتری زمین واقع هستند دسترسی پیدا کرده و به آنها آسیب رسانده و برای عملیات جاسوسی از روسیه استفاده شود. چنین سامانه ای می تواند تمام دنیا را از لحاظ امنیتی به خطر بیاندازد.

این ژنرال روسی در ادامه اظهار کرد : تراشه های این موشک های دوربرد در اتمسفر ودر فضا نفوذ کرده و تا مدتها می توانند در مدار زمین باقی مانده و در سفرهای فضایی اختلال ایجاد کنند.

لازم به ذکر است؛ آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند. آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرملین هدف استقرارچنین سامانه ای از سوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

به نوشته " تاگس اشپیگل" روسیه برای انجام مذاکره درباره این مسئله مورد اختلاف با آمریکا ابراز آمادگی کرده و قرار است در اواسط نوامبر دیداری در این زمینه بین نمایندگان وزارت امور خارجه و دفاع هر دو کشور انجام گیرد .

تصمیمات آمریکا برای نصب یک سپر دفاعی موشکی در شرق اروپا مدتهاست که در روابط واشنگتن و مسکو اختلال ایجاد کرده و اخیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اعتراض به این تصمیم آمریکا پیمان آمریکایی- روسی موشکهای میان برد هسته ای (INF) را زیر سوال برده و تهدید به خروج از این پیمان کرده است.



پیمان موشکهای میان برد هسته ای در هشتم دسامبر سال 1987 میلادی امضا شد و از مه سال 1988 میلادی به اجرا درآمد. این پیمان برای مدت نامحدودی نابودی و ممنوعیت دائمی موشکهای بالستیک آمریکایی و روسی با برد بین 500 تا پنج هزار و 500 متر را پیش بینی می کند.