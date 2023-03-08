ایران در بُعد امنیتی و اطلاعاتی اقتداری دست نیافتنی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید منعمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان به مناسبت سالروز ولادت حضرت ولی عصر (عج) و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امنیت در یک کشور، چه امنیت اجتماعی و مدنی، چه امنیت روانی و اخلاقی، یکی از پایه‌ها و ارکان اصلی پیشرفت و قوام و سربلندی کشور است. (مقام معظم رهبری)

سالروز میلاد قطب عالم امکان و یگانه منجی عالم بشریت، حضرت ولی عصر (عج) فرصتی مغتنم است تا ضمن تبریک این روز مبارک، هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) را گرامی بداریم.

بی‌شک آنچه در طول ۴۴ سال گذشته باعث سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی در مواجهه با دسیسه‌های شوم دشمنان قسم خورده ملت ایران و به ویژه خباثت‌های بی‌پایان سرویس‌های جاسوسی آنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و … شده و توأمان امنیت و آرامشی بی‌بدیل را به ارمغان آورده است، ذکاوت، تیزبینی، هوشمندی، فداکاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) و همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی همیشه در صحنه بوده است که باعث شده امروز ایران اسلامی در بُعد امنیتی و اطلاعاتی اقتداری دست نیافتنی در منطقه و دنیا داشته باشد.

اینجانب به نوبه خود ضمن تبریک میلاد حضرت ولی عصر (عج)، از زحمات و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) و همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که عاشقانه و خالصانه در دل گرو ولایت نهاده و برای بالندگی این مرز و بوم جهاد می‌کنند تقدیر و تشکر نموده و قدردان همیشگی زحمات این عزیزان هستم.