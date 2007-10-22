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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۴

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "رصد ستاره آبی" به مناسبت روز شیخ بهایی از شبکه جهانی صدای آشنا روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رصد ستاره آبی" حاصل کار برنامه‌سازان گروه طرح و تولید حوزه آمریکاست که دوم آبان ساعت سه صبح به وقت تهران روی آنتن می‌رود. در این برنامه وجوه مختلف شخصیت شیخ بهایی عارف و اندیشمند قرن یازدهم هجری مورد بررسی قرار می‌گیرد. اکبر کتابدار به عنوان کارشناس برنامه آثار متعدد این ادیب را بررسی خواهد کرد.

ـ گروه طرح و تولید حوزه اروپا در شبکه جهانی صدای آشنا با برنامه "آئینه خانه" به بررسی اخبار ادبیات، سیاست و اقتصاد ایران می‌پردازد. در این برنامه دکتر فیض، دکتر جباری و ... به عنوان کارشناس حضور دارند. این برنامه به سردبیری و تهیه‌کنندگی لیدا محمودی و گویندگی سمیرا سجادی پخش می‌شود.

ـ "شب شنیدنی" کاری از گروه طرح و تولید حوزه آمریکا در شبکه جهانی صدای آشناست که به مدت 180 دقیقه به موضوعاتی چون خانوادگی، اجتماعی، ادبی، کودک، ادیان، معارف و قصه شب می‌پردازد. مریم یوسفی‌پور سردبیر و حسین جهانی تهیه‌کننده برنامه است.

کد مطلب 572842

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