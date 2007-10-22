اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، "رصد ستاره آبی" حاصل کار برنامهسازان گروه طرح و تولید حوزه آمریکاست که دوم آبان ساعت سه صبح به وقت تهران روی آنتن میرود. در این برنامه وجوه مختلف شخصیت شیخ بهایی عارف و اندیشمند قرن یازدهم هجری مورد بررسی قرار میگیرد. اکبر کتابدار به عنوان کارشناس برنامه آثار متعدد این ادیب را بررسی خواهد کرد.
ـ گروه طرح و تولید حوزه اروپا در شبکه جهانی صدای آشنا با برنامه "آئینه خانه" به بررسی اخبار ادبیات، سیاست و اقتصاد ایران میپردازد. در این برنامه دکتر فیض، دکتر جباری و ... به عنوان کارشناس حضور دارند. این برنامه به سردبیری و تهیهکنندگی لیدا محمودی و گویندگی سمیرا سجادی پخش میشود.
ـ "شب شنیدنی" کاری از گروه طرح و تولید حوزه آمریکا در شبکه جهانی صدای آشناست که به مدت 180 دقیقه به موضوعاتی چون خانوادگی، اجتماعی، ادبی، کودک، ادیان، معارف و قصه شب میپردازد. مریم یوسفیپور سردبیر و حسین جهانی تهیهکننده برنامه است.
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