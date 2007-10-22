هفت مدال رهاورد ایران در مرحله اول مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها مهدی سهرابی در اسکراچ مدال طلا، در چهار گانه نقره و در فلاینگ لپ به برنز قناعت کرد. امیر زرگری بعد از دریافت مدال نقره دور امتیازی، در اسکراچ، چهار گانه و 3 کیلومتر انفرادی برنز گرفت.

در دومین روز از مسابقات قهرمانی جهان که در مسکو در حال برگزاری است در چهار رشته دور امتیازی ، 200 متر تایم تریل ، فلاینگ لپ و رشته 4 گانه با دیگر دوچرخه سواران حاضر در این مسابقات به رقابت پرداختند که در نهایت در رشته 4 گانه مهدی سهرابی ملی پوش کشورمان با امتیاز مشابه نفر اول ( 34 ) امتیاز مدال نقره این رشته را تصاحب کرد و امیرزرگری با 30 امتیاز در سکوی مدال برنز گرفت .

در رشته فلاینگ لپ ( این رشته به صورت یک دور کامل در پیست 333 متری برگزار شده است ) مهدی سهرابی با زمان 19 ثانیه و 167 هزارم ثانیه مدال برنز گرفت. امیر زرگری دیگر رکابزن تیم ملی ایران با زمان 19 ثانیه و 451 هزارم ثانیه و سید مصطفی سید رضایی با زمان 20 ثانیه و 14 هزارم ثانیه به ترتیب در سکوهای هفتم و بیستمی قرار گرفتند .

در رشته دور امتیازی به مسافت 30 کیلومتر امیر زرگری با 10 امتیاز به مدال نقره بسنده کرد. مهدی سهرابی با 7 امتیاز در سکوی چهارمی ایستاد و سید مصطفی سید رضائی بیست و نهم شد.

در رشته 200 متر تایم تریل نیز دوچرخه سواران در رقابتی سنگین و نزدیک با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت حسنعلی ورپشتی ، محمود پراش و فرشید فارسی نژادیان با اختلاف چند هزارم ثانیه نسبت به نفر اول در سکوهای بیست و ششمی ، سی ام و چهل و ششمی ایستادند . تیم ملی دوچرخه سواری ایران روز گذشته در اولین روز رقابتها موفق به کسب اولین مدال طلای جهانی خود شد. این مسابقات با حضور 200 رکابزن از 18 کشور تا ششم آبان ماه در مسکوپیگیری می شود.

علیرضا احمدی ، محمد ابوحیدری ، مهدی سهرابی ، فرشید فارسی نژادیان ، محمود پراش ، سید مصطفی سید رضایی ، حسنعلی ورپشتی و امیر زرگری دوچرخه سواران اعزامی به این مسابقات می باشند . مرحله دوم این رقابتها 4 و 5 آبان ماه در مسکو برگزار شده وتیم ملی ایران هفتم آبان ماه به تهران باز می گردد.