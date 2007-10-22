استفاده صدام از سلاحهای شیمیایی علیه ایران برای مجامع جهانی ثابت شده است

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاری مهر؛ دکتر "غلامحسین دهقانی" دبیر مرجع ملی کنوانسیون سلاحهای شیمیایی درمراسم افتتاحیه سمینار بین المللی بررسی پیامدهای کاربرد سلاحهای شیمیایی علیه ایران ، با بیان اینکه کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در سال 1997 لازم الاجرا شد، ایران را به عنوان بزرگترین قربانی سلاحهای شیمیایی که نقش موثری در انعقاد این کنوانسیون داشته دانست.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون سلاحهای شیمیایی گفت: این کنوانسیون معاهده ای منحصر به فرد در زمینه خلع سلاح بوده و دارای یک سیستم نظارت لحظه ای است.

دهقانی افزود: بر اساس ماده 10 این کنوانسیون تضمین امنیتی محکمی برای کشورهای عضو ایجاد کرده است به طوریکه اگر کشوری مورد تهاجم قرار گیرد دیگر کشورهای عضو موظف به حمایت از آن خواهند بود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون سلاحهای شیمیایی، با تأکید بر اینکه کنوانسیون هیچ تبعیضی برای کشورهای عضو قائل نیست به خطراتی که این کنوانسیون را تهدید می کند اشاره کرد و افزود: هم اکنون سعی می شود با در حاشیه قرار دادن هدف اصلی این کنوانسیون، از اهداف اصلی اش دور کنند که باید از این روند جلوگیری کرد.

وی با اشاره به 16 بازرسی این کنوانسیون از ایران تاکید کرد: تمام بازرسی ها نشان دهنده سلامت ایران بوده است و موفقیت آمیز بوده است .

در بیستمین سال حمله شیمیایی عراق به سردشت و دهمین سال لازم الاجرایی شدن کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی اولین سمینار بین المللی بررسی پیامدهای به کارگیری سلاحهای شیمیایی علیه ایران با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به عمق ابعاد ناگوار فاجعه ناشی از کاربرد این سلاحها، با حضور مسئولین کشوری و لشکری ، اندیشمندان، برخی سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان نظامی برخی کشورهای خارجی طی دو روز در تهران برگزار می شود.