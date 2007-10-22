به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف ، شهردار تهران ، صبح امروز در حاشیه همایش یک روزه شاخص های شهری در مدیریت کلان شهر ها در جمع خبرنگاران ، با اعلام این مطلب گفت : تعیین شاخص ها و استانداردها ، یکی از موضوعات جدی شهرداری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و استاندارهای لازم این شاخص ها باید تعریف شوند که این موضوع در طرح کالبدی و فضایی تهران در نظر گرفته شده و با عنوان طرح های تفضیلی در ابعاد کالبدی و فرهنگی ، پیاده می شود .

وی افزود : یک مدیر بدون توجه به این شاخص ها و بدون داشتن اطلاعات دقیق و تجزیه و تحلیل آن ها ، نمی تواند برنامه ریزی دقیق انجام دهد و امیدواریم با تایید این شاخص ها ، بسیاری از مشکلات شهر را برطرف کنیم .

قالیباف با تاکید بر لزوم مرکزی هوشمند و سیستمی دقیق برای اطلاعات شهری ، اظهار کرد : برنامه های شهری باید در قالب سیستمی دقیق و هوشمند ارائه شود تا مدیر شهری و شهروندان بتوانند از طریق آن اطلاعات دقیق را دریافت کنند ، که این کار در حال انجام است ، اما نقص های زیادی دارد که باید برطرف شود .

شهردار تهران در مورد تصویب 30 درصد سهم مترو در مجلس ، گفت : پیشنهاد 30 درصدی شهرداری در برابر پیشنهاد 10 درصدی دولت برای سهم مترو دیروز در مجلس تصویب شد که باید طبق قانون به شورای نگهبان برود و مسیر قانونی خود را طی کند .

وی اعتبارآرم های طرح ترافیک را تا اول آبان ماه اعلام کرد و افزود : مدیریت شهری مسئول طرح های ترافیکی است و در مورد آن تصمیم می گیرد و با توزیع آرم های جدید ، استفاده همزمان از آرم های قبلی موجب هرج و مرج در شهر می شود و وزیرکشور و شورای شهر نیز با تصمیم گیری در این مورد باید از یک بام و دو هوا شدن در این زمینه جلوگیری کنند .

قالیباف ، نقش عوارض شهرداری در افزایش قیمت مسکن را بی تاثیر دانست واظهار کرد : میزان عوارض شهرداری در سال گذشته 5/13 درصد و مطابق میزان تورمی بوده است که از سوی دولت اعلام شده و افزایش قیمت مسکن به دلیل افزایش عوارض شهرداری ، نادرست بوده و فقط در مورد خانه های خالی ، عوارض بیشتری دریافت می شود که در شورا نیز این طرح مطرح شده و فکر می کنیم این کار مهار قیمت مسکن را نیز موجب خواهد شد .

به گفته شهردار تهران ، تا زمانی که نقدینگی بی رویه به بازار تزریق شود و جذب سرمایه در سرمایه گذاری ها تولیدی کم و نقدینگی زیاد می شود ، این مشکلات وجود دارد و قیمت مسکن نیز به دنبال آن افزایش خواهد یافت .