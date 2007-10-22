هشدارهای هنرمندانه و فاصله های موجود

شهرام ناظری امروز در میان هنرمندان رشته های مختلف و خبرنگاران به مناسبت دریافت نشان فرهنگ و ادب فرانسه یک نشست خبری برپا کرد. موارد خبری و اظهار نظرهای او را در باره مسائل مختلف می توان در رسانه ها دید و خواند اما در لایه های زیرین سخنان و نظرگاههای او تمنا و خواسته ای قلبی وجود داشت که جای تامل دارد. این تمنیات هرازگاهی و به انحاء مختلف در پاسخها و سخنانش سرباز می کرد و بر زبان او جاری می شد. ناظری درجایی نیز یکباره گفت : بس است !سی سال افتراق و جدایی و ناسازی هنرمندان با یکدیگر کافی نیست؟

برکسی پوشیده نیست که جو مسموم و فضای دلسردی و عدم اعتماد بین هنرمندان موسیقی بویژه در چند سال اخیر چهره زشتی به خود گرفته است . عدم استمرار فعالیت گروههای موسیقی و نبود حس همکاری و همراهی برای ساخت آثار موسیقایی وضعیف شدن اجراهای صحنه ای و... همه و همه از بلایای این فضای واگرایی است به طوری که خیلی از هنرمندان با ابراز تاسف از این شرایط لب به اعتراض گشوده اند.

حسین علیزاده که همواره با عمل و رفتارش نشان داده است که نه تنها در موسیقی بلکه درمناسبات اجتماعی اش نیز از چاووشان و پیشقراولان دل آگاه به شمار می رود چندی پیش با صراحت از این مسئله انتقاد کرد و گفت جای آن است که بزرگان موسیقی دوباره گرد هم بیایند و دلهایشان را به هم نزدیک کنند. علیزاده هرچند برای افشای تام و تمام مکنونات قلبی خویش به مرز اغراق نزدیک شد و گفت حاضر است با این بزرگان بر روی صحنه حاضر شده وحتی دایره زنگی بزند اما حقیقتی در گفته های او نهفته بود که برخی از این بزرگان را به خود آورد.

علیزاده خوشبختانه تنها به حرف بسنده نکرد و بلافاصله پس از موفقیت شهرام ناظری در دریافت نشان فرهنگی به عنوان نخستین هنرمند برای او پیام تبریک و دوستی فرستاد. همین اقدام به ظاهر کوچک قدم بزرگی بود در جهت گسترش فضای دوستی و نشان داد که علی رغم عملکرد برخی هنرمندان که همواره دم از دوستی و مودت می زنند ولی راه دیگری را می روند هنرمندی هم هست که فاصله حرف و عمل خود را به حداقل می رساند.

صحبتهای ناظری را نیز می توان دراین مسیر ارزیابی کرد واز این موضع خوشحال بود که هنرمندانی چنین که خود می توانند الگوی خوبی برای نسل جوان این عرصه باشند با کمی گذشت و صمیمیت و گرم کردن محفل خویش می توانند تاثیرات بزرگی را برجریانها و فعالیتهای موسیقی کشور برجای بگذارند به شرطی که فاصله حرف تا عمل خود را به حداقل برسانند.

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حمیدرضا عاطفی