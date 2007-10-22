همایش بین المللی داستان پردازی مولوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین زاده - دبیر همایش و رئیس انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی ایران - با اعلام این خبر افزود: طبق برنامه ریزی های صورت پذیرفته، قرار بود همایش داستان پردازی مولوی 14 و 15 شهریور سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شود اما به منظور ایجاد هماهنگی و همسویی با برنامه های علمی کنگره بزرگداشت مولانا تصمیم بر آن شد که این همایش به عنوان بخشی از برنامه های کنگره برگزار شود.

وی در ادامه گفت: همایش مزبور به همت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و با همکاری "سمت"، دانشگاه تربیت مدرس، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، بنیاد دانشنامه فارسی و با حضور صاحب نظران و اعضای انجمن از سراسر کشور برپا می شود.

غلامحسین زاده با اشاره به اینکه تا موعد مقرر 101 مقاله درباره داستان پردازی مولوی به دبیرخانه رسیده است، افزود: از این میان 36 مقاله برگزیده شده و 12 مقاله برجسته تر نیز در ویژه نامه داستان پردازی مولوی به چاپ رسیده است.

همایش مذکور در قالب نشست های تخصصی سه گانه با عنوان جایگاه مولوی در داستان پردازی فارسی، ویژگی های شکلی و ساختاری داستان های مولوی و ویژگی های محتوایی داستان های مولوی خواهد بود.