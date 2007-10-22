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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شهروندان مراقب کلاشی های ناشی از نقل و انتقال غیر مجاز تاکسی باشند

شهروندان مراقب کلاشی های ناشی از نقل و انتقال غیر مجاز تاکسی باشند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت: نقل وانتقال تاکسی تنها با موافقت این سازمان امکان پذیر است و شهروندان باید مراقب کلاشی های عده ای متخلف در این زمینه باشند تا دچار مشکلات بعدی نشوند.

مهندس حسین تیموری در گفتگو باخبرنگار مهر تأکید کرد: هرگونه نقل و انتقال تاکسی تنها با مجوز این سازمان امکان پذیر بوده  و هرگونه اقدامی خارج از این سیستم، خلاف قانون بوده و به شدت با آن برخورد می شود.

وی تصریح کرد: با راهنمایی و رانندگی هماهنگی مناسب و لازم را داریم و نهادهایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک نیز باید توجه لازم را در این خصوص داشته باشند. چراکه سازمان تاکسیرانی با  بی توجهی هر نهادی در این زمینه از طریق شکایت به مراجع ذیصلاح برخورد خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به توقیف تاکسی های متخلف در این خصوص خاطرنشان کرد:شهروندان باید در مورد آگهی های منتشر شده در این خصوص توسط برخی از افراد سودجو دقت کنند چراکه راهنمایی و رانندگی تنها استعلام سازمان تاکسیرانی را جهت تعویض پلاک و سایر هماهنگی ها می پذیرد.  

وی در مورد چگونگی واگذاری قانونی تاکسیها افزود: این سازمان مجوز جدیدی را در خصوص تاکسی جدید با توجه به تعداد مناسب تاکسی ها صادر نخواهد کرد و تنها در مورد واگذاری تاکسی ها با در نظر گرفتن قیمت کارشناسی اقدام می کند.

کد مطلب 572860

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