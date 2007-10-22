سه هزار تن کالا از گمرک آستارا صادر شد

حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در آستارا افزود: انواع کالاهای صادرشده شامل، پارچه، گلیم، جاجیم، فرش، پوشاک، کیف و کفش به ارزش 17 میلیون و 960 هزار دلار بوده و به کشورهای روسیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان صادر شده است.

وی بیان داشت: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 85 از نظر وزن پنج درصد کاهش و از نظر ریالی 10 درصد افزیش داشته است.

برزگر همچنین در ادامه از ترانزیت 250هزار تن کالا غیر نفتی از گمرک آستارا در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: انواع آهن آلات، تخته، مواد غذایی و پوشاک از جمله کالاهای ترانزیت شده از این گمرک است.

وی عنوان کرد: ارزش این مقدار کالا، 889 میلیون و 700 هزار دلاربوده و به کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق، دوبی، پاکستان، گرجستان و روسیه ترازیت شده است.

برزگر ادامه داد: کالاهای ترانزیت شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی پنج درصد و ارزش ریالی هشت درصد افزایش داشته است.