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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۴

مدیر کل گمرک آستارا:

سه هزار تن کالا از گمرک آستارا صادر شد

سه هزار تن کالا از گمرک آستارا صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرک آستارا از صادرات سه هزار و 871 تن انواع کالا در نیمه نخست امسال از این گمرک خبر داد.

حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در آستارا افزود: انواع کالاهای صادرشده شامل، پارچه، گلیم، جاجیم، فرش، پوشاک، کیف و کفش به ارزش 17 میلیون و 960 هزار دلار بوده و به کشورهای روسیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان صادر شده است.

وی بیان داشت: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 85 از نظر وزن پنج درصد کاهش و از نظر ریالی 10 درصد افزیش داشته است.

برزگر همچنین در ادامه از ترانزیت 250هزار تن کالا غیر نفتی از گمرک آستارا در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: انواع آهن آلات، تخته، مواد غذایی و پوشاک از جمله کالاهای ترانزیت شده از این گمرک است.

وی عنوان کرد: ارزش این مقدار کالا، 889 میلیون و 700 هزار دلاربوده و به کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق، دوبی، پاکستان، گرجستان و روسیه ترازیت شده است.

برزگر ادامه داد: کالاهای ترانزیت شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی پنج درصد و ارزش ریالی هشت درصد افزایش داشته است.
کد مطلب 572861

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