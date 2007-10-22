اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای قرآن و مناطق 9 و 10 اعلام کرد در این نمایشگاه بیش از 35 اثر با موضوعات حفظ محیط زیست، رعایت حق تقدم، احترام به سالمندان و ... به نمایش گذاشته شده است.

ـ کانون های خانه فرهنگ شمشیری در راستای استعدادیابی، حمایت و آموزش های لازم برای کلیه سنین عضو فعال می پذیرد. این کانون ها شامل بانوان، کُر، روزنامه نگاری، ادبی و ... است.

ـ کلاس تفسیر قرآن کریم با حضور محمد ضرغام مولف کتاب "روش آسان برای فهم قرآن" در زمینه‌های روخوانی، روانخوانی، تجوید، حفظ، تفسیر و فهم آیات قرآنی از 16 مهر چهارشنبه هر هفته ساعت 16 تا 30/17 در سالن اجتماعات فرهنگسرای خاتم برگزار می‌شود. عموم علاقمندان می توانند از اول آبان ماه به این فرهنگسرا مراجعه کنند.