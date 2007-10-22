  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۸

اخبار کوتاه فرهنگسراها

نمایشگاه عکس گروهی کمال و مجتبی صفایی سلیمانلو با عنوان "شهر من" تا سوم آبان ساعت 9 تا 17 در نگارخانه هدی فرهنگسرای قرآن برپاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای قرآن و مناطق 9 و 10 اعلام کرد در این نمایشگاه بیش از 35 اثر با موضوعات حفظ محیط زیست، رعایت حق تقدم، احترام به سالمندان و ... به نمایش گذاشته شده است.

ـ کانون های خانه فرهنگ شمشیری در راستای استعدادیابی، حمایت و آموزش های لازم برای کلیه سنین عضو فعال می پذیرد. این کانون ها شامل بانوان، کُر، روزنامه نگاری، ادبی و ... است.

ـ کلاس تفسیر قرآن کریم با حضور محمد ضرغام مولف کتاب "روش آسان برای فهم قرآن" در زمینه‌های روخوانی، روانخوانی، تجوید، حفظ، تفسیر و فهم آیات قرآنی از 16 مهر چهارشنبه هر هفته ساعت 16 تا 30/17 در سالن اجتماعات فرهنگسرای خاتم برگزار می‌شود. عموم علاقمندان می توانند از اول آبان ماه به این فرهنگسرا مراجعه کنند.

کد مطلب 572862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها