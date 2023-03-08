به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از امدادگران برتر کمیته امداد که با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، استاندار کرمانشاه و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در حسینیه ثارالله کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری که در سال ۹۸ به کمیته امداد ابلاغ شد توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای نیازمندان با رعایت تکریم باید در اولویت برنامه‌های کمیته امداد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات مورد تاکید مقام معظم رهبری در کمیته امداد به معنای بی‌تفاوتی نسبت به سالمندان و افراد ناتوان نیست، افزود: یکی از اقدامات اصلی در جهت توانمندسازی نیازمندان ایجاد اشتغال، مسکن، خودباوری و خوداتکایی است که بر اساس مصوبه برنامه ششم توسعه کمیته امداد باید سالانه ۷۰ هزار شغل ایجاد کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: در برنامه‌های پیش در حوزه اشتغال طی سال ۱۴۰۲ مردم باید خروجی مثبت را مشاهده و جشن خود شکوفایی ۱۴۰۲ که به منظور توانمندسازی مددجویان برگزار خواهد شد به اوج خود برسد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مأموریت‌های کمیته امداد ایجاد اشتغال برای پنج دهک پایین جامعه است، خاطرنشان کرد: این برنامه طبق مصوبه شورای عالی اشتغال در سال ۱۴۰۱ اعلام شده و کمیته امداد در طول برنامه ششم توسعه تاکنون یک میلیون شغل برای مددجویان و نیازمندان ایجاد کرده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور مطرح کرد: تفاهم‌نامه‌هایی در خصوص مسکن مددجویان کمیته امداد منعقد شده که یکی از این تفاهم‌نامه‌ها با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) بوده و که این تفاهم نامه مقرر شده ۴۰ هزار واحد مسکونی روستایی توسط بسیج سازندگی ساخته شود که ۲۳ هزار واحد نیز به صورت رسمی اخیر واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان اسفند ۱۴۰۲ مددجوی بدون مسکن در روستاها نخواهیم داشت، اضافه کرد: بر همین اساس تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر ساخت ساخت ۱۰ هزار واحد با بنیاد مستضعفان منعقد شده که بابت هر واحد اعتباری ۷۵ میلیون تومان بلاعوض پرداخت خواهد شد.

بختیاری به تعیین تکلیف وضعیت مسکن خانوارهای تک نفره اشاره و خاطر نشان کرد: همکاری نهادهای مختلف در این زمینه سبب افزایش و شتاب بیشتر خدمت‌رسانی شد و اقدامات بزرگی در زمینه محرومیت‌زدایی توسط سپاه در حال انجام است که بر همین اساس تا پایان سال ۱۴۰۲ شاهد اتفاقات خوبی در زمینه تأمین مسکن مددجویان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با توجه به انتظارات مقام معظم رهبری از کمیته امداد و تحقق برنامه‌ها نباید نهادهای انقلابی در پرسه و ورطه نامه نگاری‌ها قرار بگیرند و علاوه بر رسیدگی به نیازهای مالی نیازمندان باید فعالیت‌های فرهنگی و تبیین فکری در درون و تقویت محورهای دینی را به عنوان هدف اصلی‌تر خود مورد توجه قرار داد چرا که ضعف در این زمینه عامل ضعف برای سایر فعالیت‌ها تیز خواهد بود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در ادامه با تاکید بر اینکه دوری از تنبلی و بیکاری نیازمند فرهنگ‌سازی درست است، خاطر نشان کرد: مددجویانی که توانایی کار کردن داشته باشند باید به وارد چرخه کار شده و از تنبلی دوری کنند چرا که تنها افراد سالمندان و بیماران صعب‌العلاج تا پایان عمر مورد حمایت باشند.

بختیاری با اشاره به تعیین بودجه ۱۴۰۲ برای مددجویان، تصریح کرد: بودجه خوبی در سال ۱۴۰۲ برای اشتغال و مستمری مددجویان کمیته امداد بودجه تعیین شده چراکه نگهداری معلولان با هزینه‌های امروزی حتی برای بهزیستی نیز مشکلاتی به همراه دارد.

وی در ادامه به دشمنی‌های دیرینه علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و یاد آور شد: موج دشمنی‌ها علیه انقلاب اسلامی برای نخستین بار نبوده و منافقان در ایران اسلامی وقایع بسیاری رقم زده‌اند که در سال‌های ۶۰ شهادت ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر هموطنان خود را شاهد بودیم و امروز نیز مورد حمایت آمریکا و اروپا قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه انقلاب اسلامی با وجود توطئه‌های شدید دشمن اما پشتوانه الهی دارد، یاد آور شد: تا زمانی که همبستگی و اتحاد بین ملت برقرار باشد توطئه دشمن بی اثر بوده و با جهاد تبیینی که امروز وظیفه اصلی همه ما است باید در میدان معرکه حضور پیدا کنیم.

وی ادامه داد: پیامبران آمدند که ما در چاله‌های ظلمانی گرفتار نشویم اما تأکید شده که گرفتاری و مشکلات جامعه را نباید بر گردن خداوند نیاندازیم چراکه این کم کاری از جانب خود ماست.

بختیاری به نقش استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس اشاره و گفت: این استان با وجود مشکلات اما تا پای جان ایستادند و مشکلات را به جان خریدند و با وجود تقابل همه احزاب با موفقیت و سربلندی از این امتحان بیرون آمدند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکید کرد: بزرگترین حادثه در قرن بیستم انقلاب اسلامی بود زیرا قلدرها را ترساند و به ملت‌ها روحیه داد اما باید مطمئن بود که تا زمانی که از رهبر معظم انقلاب پیروی کنیم قدرت‌ها هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند چرا که مقام معظم رهبری قاطعانه مسیر امام (ره) را دنبال می‌کند و وعده‌های خداوند در این مسیر محقق خواهد شد.

وی کمیته امداد پایگاه عبادت دانست و گفت: هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست که به همین منظور امام خمینی (ره) در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دغدغه‌مندی اسلام از محرومان دستور تشکیل این نهاد را صادر کرد.