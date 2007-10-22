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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

مذاکرات هسته ای رم(1)

التهابات ناشی از استعفای لاریجانی را باید مدیریت کرد

التهابات ناشی از استعفای لاریجانی را باید مدیریت کرد

رضا طلایی نیک با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات ایران و اروپا، گفت : باید التهابات ناشی از استعفای لاریجانی در پرونده هسته ای را به بهترین شکل مدیریت کرد.

رضا طلایی نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آغاز دور مذاکرات جدید ایران و اروپا بعد از تغییر دبیرشورای عالی امنیت ملی، گفت : علیرغم مثبت شدن فضای سیاسی در پرونده هسته ای ، احتمال ایجاد تنش ها و چالش های جدید در پرونده هسته ای وجود دارد.

وی افزود: مذاکرات آتی ایران و اروپا از حساسیت بالایی برخوردار است و علیرغم افزایش همکاری ها از سوی ایران با آزانس بین المللی انرژی اتمی و تاثیر افزایش قیمت نفت، تهدیدات علیه کشور افزایش یافته است و با چالش های مستقیم و غیرمستقیمی در این خصوص مواجه هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط فعلی ، پدیده هایی از قبیل "طرح سپر موشکی آمریکا" و معادلات منطقه ای بر فضای پرونده هسته ای تاثیر می گذارد، ولی آنچه که اهمیت دارد این است که نباید از مسیر تعادل و راهبرد "ایستادگی منطقی" خارج شد.

 

کد مطلب 572864

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