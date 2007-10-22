التهابات ناشی از استعفای لاریجانی را باید مدیریت کرد

رضا طلایی نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آغاز دور مذاکرات جدید ایران و اروپا بعد از تغییر دبیرشورای عالی امنیت ملی، گفت : علیرغم مثبت شدن فضای سیاسی در پرونده هسته ای ، احتمال ایجاد تنش ها و چالش های جدید در پرونده هسته ای وجود دارد.

وی افزود: مذاکرات آتی ایران و اروپا از حساسیت بالایی برخوردار است و علیرغم افزایش همکاری ها از سوی ایران با آزانس بین المللی انرژی اتمی و تاثیر افزایش قیمت نفت، تهدیدات علیه کشور افزایش یافته است و با چالش های مستقیم و غیرمستقیمی در این خصوص مواجه هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط فعلی ، پدیده هایی از قبیل "طرح سپر موشکی آمریکا" و معادلات منطقه ای بر فضای پرونده هسته ای تاثیر می گذارد، ولی آنچه که اهمیت دارد این است که نباید از مسیر تعادل و راهبرد "ایستادگی منطقی" خارج شد.