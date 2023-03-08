برداشت باقلا ۲۸۰ هکتار از مزارع لاشار آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، قنبر ناروئی افزود: ۲۴۰ کیلوگرم بذر باقلا رقم پرمحصول شادان و مهتاب به صورت رایگان بین کشاورزان توزیع شده و با توجه به وضعیت آب و هوای مساعد منطقه برداشت این محصول تا پایان فروردین ادامه دارد.

وی متوسط برداشت باقلا تر و خشک از هر هکتار زمین کشاورزی در لاشار را بیش از دو هزار و ۲۰۰ کیلوگرم ذکر کرد و ادامه داد: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ۶۱۶ تن محصول باقلا برداشت شود.

وی ادامه داد: حدود ۲۵۰ نفر در این شهرستان به کشت، داشت و برداشت محصول باقلا اشتغال دارند.