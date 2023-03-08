  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۱۳

برداشت باقلا ۲۸۰ هکتار از مزارع لاشار آغاز شد

برداشت باقلا ۲۸۰ هکتار از مزارع لاشار آغاز شد

لاشار- مدیر جهاد کشاورزی لاشار گفت: برداشت باقلا سبز از سطح ۲۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، قنبر ناروئی افزود: ۲۴۰ کیلوگرم بذر باقلا رقم پرمحصول شادان و مهتاب به صورت رایگان بین کشاورزان توزیع شده و با توجه به وضعیت آب و هوای مساعد منطقه برداشت این محصول تا پایان فروردین ادامه دارد.

وی متوسط برداشت باقلا تر و خشک از هر هکتار زمین کشاورزی در لاشار را بیش از دو هزار و ۲۰۰ کیلوگرم ذکر کرد و ادامه داد: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ۶۱۶ تن محصول باقلا برداشت شود.

وی ادامه داد: حدود ۲۵۰ نفر در این شهرستان به کشت، داشت و برداشت محصول باقلا اشتغال دارند.

کد مطلب 5728645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه