تیم والیبال شهرداری همدان در آستانه انحلال

به گزارش خبرنگارمهر، درحالیکه یک هفته ازشروع رقابت های لیگ برتر والیبال می گذرد، ایراد وارده از سوی اعضای هیئت مدیره باشگاه شهرداری همدان نسبت به رقم قرارداد بازیکنان والیبال، این تیم را با مشکلات جدیدی مواجه کرده است.

باشگاه شهرداری همدان امسال با وجود درگیری با مشکلات متعدد و بسیاری از محدودیت ها، بازیکنانی چون امین معمری، شاهرخ جلوه و امیرحسین معززی خواه را به خدمت گرفت تا تیم والیبال خود را مهیای اولین حضور در رقابت های لیگ برتر کند. اما در شرایطی که این تیم کمتر از 48 ساعت دیگر باید برای انجام دومین بازی خود در این رقابت ها به مصاف سایپا برود مسئولان باشگاه با انتقاد از مبلغ قرارداد والیبالیست های خود و تهدید مبنی بر انحلال، شبهاتی را در رابطه با ادامه کار تیم شهرداری همدان ایجاد کرده اند.

اعضای هیئت مدیره باشگاه شهرداری همدان که خواستار کمتر شدن مبلغ قرارداد بازیکنان والیبال خود هستند تاکید کرده اند که در صورت مخالفت با این کار تیم والیبال را منحل می کنند. این در حالیست فرهاد داخم سرمربی تیم شهرداری همدان به شدت مخالف کاهش رقم قرارداد بازیکنان است.

داخم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تمام قراردادها طبق توافقات دوجانبه میان بازیکنان و باشگاه منعقد شده و یک نسخه آن هم در فدراسیون موجوداست بنابراین از هرلحاظ قانونی بوده و غیرقابل تغییر است.

وی تاکید کرد: با این حساب به هیچ عنوان به کاهش رقم قراردادها رضایت نمی دهیم و اگر هم مدیران باشگاه ما را محکوم به انحلال کنند باید مبلغ خسارت به تمام نفرات تیم پرداخت شود زیرا بیش از یک ماه ونیم است که بازیکنان با کمترین امکانات آن هم بدون دریافت حتی یک درصد از مبلغ قراردادشان همکاری خود را با این تیم شروع کرده اند.