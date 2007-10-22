تهران با شورای همکاری خلیج فارس توافقنامه منطقه آزاد تجاری امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط بحرین، "حسین امیرعبداللهیان" روزگذشته درکنفرانس مطبوعاتی که درساختمان سفارت ایران درمنامه برگزار شد، درپاسخ به پرسشی درباره زمان امضای توافقنامه منطقه آزاد تجاری بین تهران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت: این توافقنامه درآتی به طور جداگانه بین ایران با کشورهای عضو این شورا به امضا می رسد.

سفیرایران درمنامه ادامه داد : تهران ازایجاد منطقه آزاد تجاری دربحرین یا درهر کشوردیگرعضو شورای همکاری خلیج فارس درصورتی که این کشورها آمادگی همکاری دراین زمینه را داشته باشند، استقبال می کند.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا تهران دعوتنامه ای برای شرکت درهمایش امنیت ملی خاورمیانه و جهان که قراراست در19 نوامبرآتی دربحرین برگزار شود، دریافت کرده است یا خیر؟ گفت : سفارت ایران تاکنون دعوتنامه ای برای شرکت دراین همایش دریافت نکرده است، اما درصورت دریافت دعوتنامه این موضوع را بررسی می کند.