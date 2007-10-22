هیئت داوران جشنواره تئاتر کودک معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره اعلام کرد در این جشنواره هفت نمایش از تهران و پنج اثر از شهرستان ها در بخش مسابقه حضور دارند که مورد داوری قرار می گیرند. در بخش جنبی این جشنواره هم چهار اثر از کارگردانان حرفه ای تئاتر کودک اجرا می شود.

در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اصفهان از مقام هنری داود کیانیان، پیشکسوت تئاتر کودک تجلیل می شود. این نویسنده، کارگردان و محقق تئاتر کودک و نوجوان تاکنون داور، بازخوان و بازبین جشنواره های مختلف تئاتری بوده و کارگردانی 23 نمایش و نگارش بیش از 17 نمایشنامه و تألیف چندین کتاب در این زمینه را در کارنامه هنری خود دارد.

از آثار نمایشی وی می توان به نمایشنامه های "داد و بیداد"، "پسرهای عمو صحرا"، "تمنای باران"، "خروسک پریشان"، "گنجشکک اشی مشی" و ... اشاره کرد. وی سال ها در مقام مدرس و مربی تئاتر در مراکز مختلف هنری و دانشگاهی فعالیت داشته است.

چهاردهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اصفهان ششم تا دهم آبان ماه 86 در اصفهان برگزار می شود.