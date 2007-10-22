دیپلماسی و گفتگو با ایران زمان زیادی می طلبد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "محمد البرادعی" در این گفتگو با روزنامه "لوموند" که امروز منتشر شد، درباره برنامه هسته ای ایران اظهار داشت : من نمی توانم درباره اهداف آنها(ایران) قضاوت کنم، اما با این فرض که ایران قصد دستیابی به بمب اتمی را داشته باشد، بین سه تا هشت سال طول خواهد کشید تا موفق شود و تمام سازمانهای اطلاعاتی روی این اتفاق نظر دارند.

وی درعین حال با تاکید براین امر که قدرت نظامی تنها زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که همه گزینه های سیاسی به شکست انجامیده باشد، افزود: زمان زیادی برای نتیجه دادن دیپلماسی، تحریمها، گفتگو و مشوق لازم است.

البرادعی همچنین گفت : من می خواهم افراد را از این فکر دور کنم که ایران تهدیدی برای فردا است و ما همین حالا باید با این مسئله روبرو شویم که آیا ایران باید بمباران شود یا به آن اجازه داده شود که بمب داشته باشد؛ ما اصلاً در چنین موقعیتی قرار نداریم. عراق یک مثال واضح از این امر است که چگونه کاربرد زور می تواند مشکل را به جای حل آن تشدید کند.