پلیس در زمینه فناوری اطلاعات از دیگر دستگاه ها سبقت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار علی مویدی ظهر امروز در همایش پلیس و فناوری اطلاعات افزود: پلیس به عنوان یکی از متولیان خدمات رسانی در جامعه می تواند با بستر سازی مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره مند شود.

وی ادامه داد: "IT" و فناوری اطلاعات می تواند در بخش های مختلف جامعه تاثیر گذار باشد اما باید در نظر داشت که این امکانات منجر به تخریب ، انحطاط و گمراهی نشود.

مویدی ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات عنوان کرد: امروزه دستگاهی موفق تر و موثر تر خواهد بود که بتواند از این نوع فناوری استفاده کرده و در راستای اعتلا و پیشرفت انسان گام بردارد.

در ادامه مراسم مدیر عامل مخابرات استان فارس خاطرنشان کرد: مخابرات به عنوان یکی از دستگاه های متولی امر ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات این آمادگی را دارد که به تمامی دستگاه ها سرویس های جدید و فناوری های روز جامعه را ارائه دهد.

چنگیز امیری افزود: در حال حاضر در بخش "IT" زیر ساخت های مناسبی در سطح استان فراهم کرده و قابلیت سرویس دهی متنوعی را برای تمام دستگاه ها و ارگان ها داریم.

وی تصریح کرد: طی همکاری هایی که شرکت مخابرات با پلیس فارس در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت خواهد داد می توان پلیس استان را در سطح کشور در این زمینه الگو کنیم.