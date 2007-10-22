664 هزار تومان متوسط هزینه ناخالص ماهانه یک خانوار شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه نتایج به دست آمده از بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1385 نشان می دهد متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری در سال 1385 حدود 79 میلیون و 695 هزار ریال ( ماهانه حدود 6 میلیون و 641 هزار ریال ) بود که نسبت به سال 1384 حدود 9/15 درصد افزایش داشته است.

در سال مورد بررسی متوسط درآمد ناخالص پولی و غیر پولی سالانه یک خانوار شهری حدود 77 میلیون و 554 هزار ریال ( ماهانه حدود 6 میلیون و 463 هزارریال ) بود که در مقایسه با سال قبل افزایشی معادل 6/16 درصد را نشان می دهد.

در سال 1385 حدود 4/37 درصد از اعضای خانوارها را افراد زیر بیست و یک سال تشکیل داده اند.

براساس نتایج این بررسی از نظر تعداد شاغلین ، بیشترین سهم به خانوارهای دارای یک نفر شاغل ( معادل 8/56 درصد) و پس از آن خانوارهای دو نفر شاغل ( برابر 4/20 درصد) اختصاص دارد. همچنین 0/67 درصد از خانوارها در مسکن شخصی ( مالک نشین) و 5/24 درصددر مسکن اجاری سکونت داشته اند.

از نظر میزان تحصیلات نیز طبق نتایج بدست آمده 8/14 درصد از اعضای خانوارها دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.