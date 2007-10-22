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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۹

یک نویسنده مدعی شد:

ادگار آلن پو بر اثر سرطان مغزی مرد

ادگار آلن پو بر اثر سرطان مغزی مرد

یک نویسنده آمریکایی در کتاب جدید خود، پرده از ابهام های مرگ ادگار آلن پو - نویسنده مطرح قرن نوزدهم - برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مرگ عجیب و غریب ادگار آلن پو همواره یکی از مرموز ترین وقایع ادبی جهان بوده و کارشناسان نظرات مختلفی از قبیل قتل، زیاده روی او در مصرف مشروبات الکلی و غیره عنوان کرده بودند.

"ماتیو پیرل" نویسنده ای که سالها در مورد آلن پو تحقیق کرده، با نوشتن کتاب "سایه پو" این معما را حل کرده و گفته است که آلن پو به دلیل داشتن تومور مغزی از دنیا رفته است. این نویسنده تاکید کرده که با ارائه مدارک مستدل ثابت خواهد کرد که این نویسنده سرطان مغزی داشته و نسبت دادن قتل و سایر شایعات به مرگ وی بی مورد است.

آلن پو در سال های آخر عمرش به بالتیمور سفر کرد و چند سال ناپدید شد؛ تا اینکه روزی جسد او را پیدا کردند. به همین جهت شایعات زیادی درباره مرگ او منتشر شد ولی همچنان حقیقت مرگ او مرموز باقی ماند.

ادگارآلن پو (۱۸۰۹-۱۸۴۹ میلادی) نویسنده سبک وحشت و فانتزی بود. عمده‌ شهرت پو به خاطر داستان‌های ترسناک با درون‌مایه‌ گوتیک است.

کد مطلب 572882

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