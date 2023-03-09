بارش باران در استان زنجان شدت می یابد

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی قوی از امروز وارد استان می شود و تا عصر فردا نقاط مختلف استان تحت پوشش این سامانه بارشی است.

وی ابراز داشت: با فعالیت سامانه بارشی طی روزهای گذشته بارش های خوبی را در استان داشتیم.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت؛ با توجه به بارش باران حتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه وجود دارد و در این خصوص هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده است.

رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به اینکه هشدار سطح نارنجی صادر شده است شهروندان در حاشیه رودخانه ها و مسیلها تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می شود.