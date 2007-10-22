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۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۳

تحولات ترکیه:

تظاهرات در استانبول علیه "پ.ک.ک" / اعزام نیروهای بیشتر به مرزهای عراق

تظاهرات در استانبول علیه "پ.ک.ک" / اعزام نیروهای بیشتر به مرزهای عراق

همزمان با دومین روز از تظاهرات مردم استانبول ترکیه علیه شورشیان "پ ک ک"، ارتش این کشور نیروهای بیشتری را به سوی مرزهای عراق اعزام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، امروز حدود سه هزار نفر از مردم شهر استانبول به خیابانها آمدند و در اعتراض به حملات ضد دولتی حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) به سر دادن شعار علیه این حزب پرداختند. این تظاهرات از دیروز و در پی کشته شدن 17 سرباز ارتش در حمله شورشیان کرد در جنوب کشور آغاز شده و روز گذشته هزاران نفر در شهرهای سرتاسر ترکیه در تظاهرات شرکت کردند.

تظاهرکنندگان که در پاسخ به دعوت حزب مخالف جمهوریخواه خلق در میدان کادیکوی استانبول تجمع کرده بودند؛"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر را نیز به علت آغاز نشدن حمله فوری به پایگاه های "پ. ک. ک" در شمال عراق ملامت کردند.

در همین حال ارتش ترکیه امروز دهها دستگاه خودرو حامل نیرو را به سوی مرزهای عراق روانه کرده است. خبرنگار آسوشیتدپرس شخصاً شاهد اعزام کاروانی از 50 خودروی نظامی حامل سربازان و سلاح از شهر سیرناک به سوی شهر اولودر در نزدیکی مرز بوده است.

تحولات اخیر در پی تصویب مجوز حمله به شمال عراق برای سرکوب شورشیان کرد "پ. ک .ک" توسط پارلمان ترکیه در چهارشنبه هفته گذشته رخ می دهد. ارتش ترکیه اعلام کرده در درگیری روز گذشته که به کشته شدن 17 سرباز منجر شد، با پشتیبانی بالگرد و آتش سلاح های سنگین 32 نفر از شورشیان را کشته است.

کد مطلب 572894

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