فصلنامه "قبسات" درجه علمی پژوهشی دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه "قبسات" در جلسه کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این کمیسیون با اعطای درجه علمی- پژوهشی به این نشریه به مدت 2 سال موافقت کردند.

بر همین اساس هریک از مجلات چاپ شده به دبیرخانه وزارت علوم و یک نسخه نیز به کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز جهت نمایه شدن در ISC ارسال خواهد شد. همچنین شماره های قدیمی این مجله نیز در این سیستم قرار خواهد گرفت.

فصلنامه "قبسات" از پاییز سال 75با مدیر مسئولی حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد آغاز به کار کرد. سردبیر این فصلنامه علمی پژوهشی دکتر محمد محمد رضایی است و از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر می‌شود.